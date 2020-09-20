Maria ile Mustafa 3. bölüm canlı izle! | Maria ile Mustafa yeni bölüm canlı izle

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİNDE BU HAFTA

Galip'in ateşlediği silah ortalığı karıştırır. Mustafa'nın Gonca'dan ayrılmamasını isteyen Kudret, Maria'yı kovar. Karnında Mustafa'nın bebeğini taşıyan Maria, aşkıyla gururu arasında ne yapacağını bilemez! Reyhan'ın söyledikleri onu bir karar vermeye zorlar. Nadire, intikam hırsı ve öfkesi nedeniyle olanlardan büyük bir suçluluk duyar. Maria, hayatını en zor kararını vermeye çalışırken, aşkı uğruna bütün dünyayı karşısına alan Mustafa'nın Maria'dan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. İkisi de kendilerini bekleyen çok büyük tehlikeden habersizdirler!

MARİA İLE MUSTAFA YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

Mustafa'nın Gonca ile evli olduğunu öğrenen Maria, alnından vurulmuşa döner. Diğer yandan babası tarafından İstanbul'a gönderilen Nadire de Nihat'la yarım kalan hesaplaşmasını tamamlamak için Kapadokya'ya gizlice geri döner. Mustafa, bir yandan ailesiyle uğraşırken diğer yandan Maria'ya evliliğiyle ilgili bütün gerçekleri açıklamaya çalışsa da Maria'nın ona olan öfkesi de, kırgınlığı da dinmez ve Kapadokya'yı terk etmeye karar verir. Bu düşündüğü o kadar kolay olmayacaktır!