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25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Maraşlı’nın yıldızı Melis İşiten Sergen Deveci ile aşkını ilan etti Maraşlı’nın yıldızı Melis İşiten Sergen Deveci ile aşkını ilan etti
Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı ile izleyici karşısına çıkan Melis İşiten, Uraz Kaygılaroğlu ile evliliğini 2019 yılında sonlandırmıştı. Sergen Deveci ile yeni bir aşka yelken açan Melis İşiten, yaptığı paylaşımla ilişini duyurdu.
Giriş Tarihi: 25.03.2021 14:22
Melis İşiten,2014 yılında nikah masasına oturduğu Uraz Kaygılaroğlu ile görüş ayrılıkları nedeniyle 2019'da sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı.
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Kızları Ada için sık sık bir araya gelen çift, bu nedenle ikilinin zaman zaman barıştığı iddialarıyla gündeme geliyordu.
Ancak Uraz Kaygılaroğlu'nun meslektaşı Berrak Tüzünataç ile aşkını ilan etmesinden sonra, İşiten'in de gönlünü komedyen Sergen Deveci'ye kaptırdığı ortaya çıktı. Güzel oyuncu, aşkını Instagram hesabından duyurdu.
Ünlü oyuncu, paylaşımında Deveci'yi etiketleyerek, "Öpsen geçer, sarılsak unuturuz. Ama darılırsak kalırız öyle. Hiç darılmasak olmaz mı? Paramparça olmadan dile gelse kırılmaya yazan taraflarımız böylelikle gülüşümüzle iyi etsek birbirimizi derim ben. Yine kadehlerle doğurur sabahı, kahkahalarımızla şifalandırırız birbirimizi. Affedilir diyorum yani, öpünce diyorum geçer, yeter ki niyetimiz neşemizle sevmek olsun" ifadelerini kullandı.
Melis İşiten, sosyal medyada çektiği videolar ile ünlenen Sergen Deveci'nin Youtube kanalından yayınlanan 'Sergen Deveci ile Daniska Show' programına katılmıştı. Sergen Deveci, 2 Ekim 1991 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Oyunculuğa olan ilgisi nedeniyle Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda eğitim aldı. Sosyal medya mecralarında tanınan isimler arasında yer alan Deveci, skeçleri ile dikkat çekmişti.