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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Maraşlı’nın yeni bölümü nefesleri kesti! Maraşlı Mahur’u nasıl kurtaracak? Maraşlı’nın yeni bölümü nefesleri kesti! Maraşlı Mahur’u nasıl kurtaracak?
Pazartesi günleri atv ekranında izleyicisi ile buluşan Maraşlı'nın 3.bölümü dün akşam yayınlandı. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ilgiyle takip edilen Maraşlı'nın yeni bölümü nefesleri kesti. Maraşlı'nın, Mahur'u gözlerden uzak bir dağ evine kaçırarak korumak istediği bölüm; yüksek temposuyla ekran başına kilitlerken bölüm sonunda Mahur Savaş'ın eline düştü. Peki Maraşlı Mahur'u nasıl kurtaracak? İşte Maraşlı'nın 3. bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 26.01.2021 12:10 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 12:11
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı dizinin yayınlanan yeni bölümü soluksuz izlendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dağ evinde tartışan Maraşlı ve Mahur'un sahneleri büyük beğeni topladı. Bölümde hastalanan Mahur'un ateşini düşürmeye çalışan Maraşlı'nın okuduğu duygu yüklü şiir ise izleyenleri adeta mest etti.
Heyecan dolu bölümde; Maraşlı'nın dağ evine kaçırdığını öğrenen babası Aziz, ağabeyleri İlhan ve Necati, Mahur'u kurtarmak üzere yola çıktı. Maraşlı'nın, Mahur'a ailesiyle birlikte Savaş'ın da geleceğini söylemesine rağmen inanmayan Mahur bölüm sonunda Savaş'ın eline düştü.
Savaş'ın oynadığı oyunla Aziz, İlhan ve Necati'nin ellerini bağladığı arabayı şoförsüz çalıştırarak onları ölüme terk etmesi büyük heyecan yarattı.
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU!
Maraşlı'nın, Mahur'u gözlerden uzak bir dağ evine kaçırarak korumak istediği bölüm; yüksek temposu, sarsıcı gelişmeleri ve oyuncuların başarılı performanslarıyla Pazartesi akşamına damga vurdu. Dizi, yayına başladığı ilk dakikalarda sosyal medya mecrası Twitter'da "Maraşlı" etiketiyle Türkiye Trending Topics listesine girerek 1.sıraya yükseldi. Sosyal medyada gündem yaratan diziye, izleyenler övgü dolu yorumlarda bulundu.