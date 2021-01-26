Maraşlı’nın yeni bölümü nefesleri kesti! Maraşlı Mahur’u nasıl kurtaracak?

Pazartesi günleri atv ekranında izleyicisi ile buluşan Maraşlı'nın 3.bölümü dün akşam yayınlandı. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ilgiyle takip edilen Maraşlı'nın yeni bölümü nefesleri kesti. Maraşlı'nın, Mahur'u gözlerden uzak bir dağ evine kaçırarak korumak istediği bölüm; yüksek temposuyla ekran başına kilitlerken bölüm sonunda Mahur Savaş'ın eline düştü. Peki Maraşlı Mahur'u nasıl kurtaracak? İşte Maraşlı'nın 3. bölümünde yaşananlar...