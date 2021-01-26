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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Çağla Şıkel'den koronavirüse yakalandığı iddialarına yanıt! Çağla Şıkel'den koronavirüse yakalandığı iddialarına yanıt!
Geçtiğimiz ay covid-19 aşısı olan Çağla Şıkel'in koronavirüse yakalandığı iddiası gündeme gelmişti. Şıkel, koronaya yakalandığı iddialarına belgeli yanıt verdi. Test yaptıran ünlü model, sonucun negatif olduğunu duyurdu.
Giriş Tarihi: 26.01.2021 12:44 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 12:46
Covid-19 aşısı için gönüllü olan Çağla Şıkel, ilk aşısını aralık ayında yaptırmıştı. Şıkel'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çağla Şıkel iddiaları belgeli olarak yalanladı.
Koronavirüs aşısı olan 42 yaşındaki Çağla Şıkel, pozitif bir vaka ile temas halinde bulundu. Durumu öğrenen Çağla Şıkel, soluğu hastanede aldı ve Covid-19 testi yaptırdı.
TESTİ NEGATİF ÇIKTI
Aralık ayında faz 3 gönüllüsü olarak coronavac aşısı yaptıran Şıkel, test sonucunun negatif olduğunu duyurdu.
Ünlü sunucu sosyal medya hesabından, 'temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık, sonucum negatif. Kısa bir süre sonra yayındayız' mesajını paylaştı.