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Çağla Şıkel'den koronavirüse yakalandığı iddialarına yanıt!

Geçtiğimiz ay covid-19 aşısı olan Çağla Şıkel'in koronavirüse yakalandığı iddiası gündeme gelmişti. Şıkel, koronaya yakalandığı iddialarına belgeli yanıt verdi. Test yaptıran ünlü model, sonucun negatif olduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi: 26.01.2021 12:44 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 12:46
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Çağla Şıkel'den koronavirüse yakalandığı iddialarına yanıt!

Covid-19 aşısı için gönüllü olan Çağla Şıkel, ilk aşısını aralık ayında yaptırmıştı. Şıkel'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

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Çağla Şıkel'den koronavirüse yakalandığı iddialarına yanıt!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çağla Şıkel iddiaları belgeli olarak yalanladı.

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Çağla Şıkel'den koronavirüse yakalandığı iddialarına yanıt!

Koronavirüs aşısı olan 42 yaşındaki Çağla Şıkel, pozitif bir vaka ile temas halinde bulundu. Durumu öğrenen Çağla Şıkel, soluğu hastanede aldı ve Covid-19 testi yaptırdı.

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Çağla Şıkel'den koronavirüse yakalandığı iddialarına yanıt!

TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Aralık ayında faz 3 gönüllüsü olarak coronavac aşısı yaptıran Şıkel, test sonucunun negatif olduğunu duyurdu.

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Çağla Şıkel'den koronavirüse yakalandığı iddialarına yanıt!

Ünlü sunucu sosyal medya hesabından, 'temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık, sonucum negatif. Kısa bir süre sonra yayındayız' mesajını paylaştı.