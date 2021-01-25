MARAŞLI DİZİSİNDE BU HAFTA

Maraşlı, Mahur'a onu öldürmek isteyenin aile içinden biri olduğunu söyler ve şüphelerinin sebebini anlatır. Mahur delirecek gibi olur. Maraşlı, Savaş'ın hapiste çok kalmayacağından emindir. Mahur, Maraşlı'ya inanacak mı? Mahur, ailesinden birinin onu öldürmek istediği gerçeği ile mücadele etmekte zorlanır. Maraşlı haklı mıdır? Gerçekten ailesinden biri Mahur'un ölmesini mi istemektedir? Maraşlı ise bu gerçeğe ulaşabilmek için Mahur'la birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyler. Mahur, Maraşlı'yı dinleyecek mi? Savaş, tutuksuz yargılanma talebi ile serbest bırakılır. Artık tüm aile üyeleri hem Mahur için hem de kendileri için korkmaya başlarlar. Hayatı hala tehlikede olan Mahur için Savaş yeni bir anlaşma yapmak ister. Mahur ve ailesi Savaş'ın anlaşma isteğini kabul edecek mi? Maraşlı, hayatı tehlikede olan Mahur'u korumak için onu ıssız bir dağ evine getirir. Bu durum Türel ailesinde panik yaratır. Maraşlı, Mahur'u ailesinden bile koruması gerektiğini düşünmektedir. Dağ evinin ziyaretçisi kim olacaktır?

MARAŞLI 3. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

MARAŞLI DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI

Maraşlı, kızını bu hale getirenlerin Türel ailesinden olduğuna emindir. Maraşlı için ailenin her bireyi şüphelidir. Bu nedenle Mahur'u koruma görevine geri döner. Maraşlı'nın, Türel ailesini tanımak için atacağı ilk adımı ne olacak?

Mahur'un suikast girişimden haberi yoktur. Savaş'ın hala onun peşinde olduğundan habersiz olan Mahur, Maraşlı'nın dönüşüne karşı çıkar. Mahur'un bir planı vardır. Maraşlı'yı bıktırarak görevi kendi rızası ile bıraktırmaya çalışır. Mahur bu planında başarılı olacak mı?

Firuzan, Sedef Hanım'dan kalma fidanlığı kış bahçesine çevirir. Annesinden kalan bahçenin tarumar olduğunu gören Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanır. Hayal kırıklığına uğrayan Mahur'un yanında sadece Maraşlı olur. Maraşlı ve Mahur arasındaki buzlar erimeye başlayacak mı?

Savaş; Aziz Bey'e, istediği fotoğrafların 24 saat içinde kendisine verilmemesi halinde Mahur'un öldürüleceğini söyler. Maraşlı, Savaş ve Aziz'in büyük buluşmasında yaşananlar herkesi şoke edecektir.