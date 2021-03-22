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Haberler Galeri Maraşlı'nın Savaş'ı Saygın Soysal sosyal medyayı salladı! Hakkındaki gerçekle şaşırttı

Maraşlı'nın Savaş'ı Saygın Soysal sosyal medyayı salladı! Hakkındaki gerçekle şaşırttı

Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Maraşlı'da canlandırdığı Savaş karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Saygın Soysal, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Televizyonun vazgeçilmez isimlerinden biri olan Soysal, özel hayatıyla da araştırma konusu oldu. Dizi sevenleri tarafından araştırılan Soysay'ın boyu merak konusu oldu. İşte Saygın Soysal ve ünlülerin boyu...

Giriş Tarihi: 22.03.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 16:15
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Maraşlı'nın Savaş'ı Saygın Soysal sosyal medyayı salladı! Hakkındaki gerçekle şaşırttı

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, gönülleri fethederken dizide Savaş karakterini canlandıran Saygın Soysal tüm dikkatleri üzerine çekti. Araştırma konusu olan Soysal'ın boyu merak konusu oldu. İşte Saygın Soysal ve ünlülerin boyları

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maraşlı'nın Savaş'ı Saygın Soysal sosyal medyayı salladı! Hakkındaki gerçekle şaşırttı

Burak Deniz – 185 CM

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Maraşlı'nın Savaş'ı Saygın Soysal sosyal medyayı salladı! Hakkındaki gerçekle şaşırttı

Alina Boz – 173 CM

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Maraşlı'nın Savaş'ı Saygın Soysal sosyal medyayı salladı! Hakkındaki gerçekle şaşırttı

Hande Erçel – 175 CM

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Maraşlı'nın Savaş'ı Saygın Soysal sosyal medyayı salladı! Hakkındaki gerçekle şaşırttı

Aytaç Şaşmaz – 180 CM