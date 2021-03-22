Maraşlı'nın Savaş'ı Saygın Soysal sosyal medyayı salladı! Hakkındaki gerçekle şaşırttı

Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Maraşlı'da canlandırdığı Savaş karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Saygın Soysal, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Televizyonun vazgeçilmez isimlerinden biri olan Soysal, özel hayatıyla da araştırma konusu oldu. Dizi sevenleri tarafından araştırılan Soysay'ın boyu merak konusu oldu. İşte Saygın Soysal ve ünlülerin boyu...