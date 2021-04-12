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Maraşlı’nın Dilşad’ı Melis İşiten’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kimmiş

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı ekranda fırtınalar estirirken dizide Dilşad karakterine hayat veren Melis İşiten gündeme oturdu. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren İşiten, özel hayatıyla mercek altına alındı. 2019 yılında Uraz Kaygılaroğlu ile evliliğini sonlandıran Melis İşiten'in sevgilisinin kim olduğu görenleri şoke etti! İşte Maraşlı'nın yıldızı Melis İşiten'in sevgilisi...

Giriş Tarihi: 12.04.2021 16:41 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 16:42
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Maraşlı’nın Dilşad’ı Melis İşiten’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kimmiş

Maraşlı dizisindeki Dilşad karakteriyle adından söz ettiren Melis İşiten'in sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte başta Melis İşiten olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maraşlı’nın Dilşad’ı Melis İşiten’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kimmiş

BURAK DENİZ

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Maraşlı’nın Dilşad’ı Melis İşiten’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kimmiş

BURAK DENİZ VE SEVGİLİSİ DİDEM SOYDAN

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Maraşlı’nın Dilşad’ı Melis İşiten’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kimmiş

ALİNA BOZ

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Maraşlı’nın Dilşad’ı Melis İşiten’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kimmiş

ALİNA BOZ VE SEVGİLİSİ MİTHAT CAN ÖZER