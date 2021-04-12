Maraşlı’nın Dilşad’ı Melis İşiten’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kimmiş

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı ekranda fırtınalar estirirken dizide Dilşad karakterine hayat veren Melis İşiten gündeme oturdu. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren İşiten, özel hayatıyla mercek altına alındı. 2019 yılında Uraz Kaygılaroğlu ile evliliğini sonlandıran Melis İşiten'in sevgilisinin kim olduğu görenleri şoke etti! İşte Maraşlı'nın yıldızı Melis İşiten'in sevgilisi...