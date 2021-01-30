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30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Maraşlı’da Mahur’u öldürmek isteyen kim? Maraşlı’dan Mahur’a şaşırtan teklif Maraşlı’da Mahur’u öldürmek isteyen kim? Maraşlı’dan Mahur’a şaşırtan teklif
Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın merakla beklenen yeni bölümünde, Maraşlı, Mahur'u kaçıran Savaş'ı köşeye sıkıştırır. Savaş bu sırada Mahur'un aklına babası ile ilgili şüphe tohumları ekmektedir. Artık büyük bir şüpheyle yaşayan Mahur, Maraşlı'nın yanında kendisini güvende hissettiğini söyler. Mahur'un, Maraşlı'ya yaptığı sürpriz teklif ise herkesi şoke eder.
Giriş Tarihi: 30.01.2021 13:24 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 13:24
Aziz Türel, Necati ve İlhan alevler içindeki arabadan kurtulmayı başarır. Ama Necati o an yaşadığı duyguyu hiç unutmayacaktır. Necati'nin babası ve kardeşiyle yaşadığı bu hayati olay nedir?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Maraşlı, Mahur'u kaçıran Savaş'ı köşeye sıkıştırır.
Savaş, Mahur'un aklına babası ile ilgili şüphe tohumları ekmektedir. Babasının eski ortağı Ömer Bey'den bahseder. Savaş, Maraşlı'dan kaçarak arabası ile uzaklaşır.
Mahur'un artık büyük bir şüphesi vardır. Ömer neden ölmüştür? Ömer kimdir?
Mahur'un kafası çok karışıktır, Maraşlı ile dertleşir. Mahur'un yüreğinde büyük bir acı vardır. Mahur'u öldürmek isteyen kimdir? Üstelik kendi ailesinden…