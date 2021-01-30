30 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Maraşlı’da Mahur’u öldürmek isteyen kim? Maraşlı’dan Mahur’a şaşırtan teklif

Maraşlı’da Mahur’u öldürmek isteyen kim? Maraşlı’dan Mahur’a şaşırtan teklif

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın merakla beklenen yeni bölümünde, Maraşlı, Mahur'u kaçıran Savaş'ı köşeye sıkıştırır. Savaş bu sırada Mahur'un aklına babası ile ilgili şüphe tohumları ekmektedir. Artık büyük bir şüpheyle yaşayan Mahur, Maraşlı'nın yanında kendisini güvende hissettiğini söyler. Mahur'un, Maraşlı'ya yaptığı sürpriz teklif ise herkesi şoke eder.

Giriş Tarihi: 30.01.2021 13:24 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 13:24
  • 1
  • 9
Maraşlı’da Mahur’u öldürmek isteyen kim? Maraşlı’dan Mahur’a şaşırtan teklif

Aziz Türel, Necati ve İlhan alevler içindeki arabadan kurtulmayı başarır. Ama Necati o an yaşadığı duyguyu hiç unutmayacaktır. Necati'nin babası ve kardeşiyle yaşadığı bu hayati olay nedir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Maraşlı’da Mahur’u öldürmek isteyen kim? Maraşlı’dan Mahur’a şaşırtan teklif

Maraşlı, Mahur'u kaçıran Savaş'ı köşeye sıkıştırır.

  • 3
  • 9
Maraşlı’da Mahur’u öldürmek isteyen kim? Maraşlı’dan Mahur’a şaşırtan teklif

Savaş, Mahur'un aklına babası ile ilgili şüphe tohumları ekmektedir. Babasının eski ortağı Ömer Bey'den bahseder. Savaş, Maraşlı'dan kaçarak arabası ile uzaklaşır.

  • 4
  • 9
Maraşlı’da Mahur’u öldürmek isteyen kim? Maraşlı’dan Mahur’a şaşırtan teklif

Mahur'un artık büyük bir şüphesi vardır. Ömer neden ölmüştür? Ömer kimdir?

  • 5
  • 9
Maraşlı’da Mahur’u öldürmek isteyen kim? Maraşlı’dan Mahur’a şaşırtan teklif

Mahur'un kafası çok karışıktır, Maraşlı ile dertleşir. Mahur'un yüreğinde büyük bir acı vardır. Mahur'u öldürmek isteyen kimdir? Üstelik kendi ailesinden…