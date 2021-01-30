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30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz’den Alina Boz’a övgü: Uyumumuz süper yorumlar şahane! Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz’den Alina Boz’a övgü: Uyumumuz süper yorumlar şahane!
Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da başrolü canlandıran Burak Deniz, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Sete giderken görüntülenen Deniz, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Dizideki rol arkadaşı Alina Boz hakkında konuşan Deniz, "Uyumumuz süper yorumlar şahane" dedi.
Giriş Tarihi: 30.01.2021 14:04
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz, önceki gün Kuruçeşme'deydi. Çekimlerden fırsat bulup gezintiye çıkan ünlü oyuncu, diziden bahsetti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dizde Alina Boz ile başrolü paylaşan Deniz, "Uyumumuz çok iyi. Diziyi izleyenler sevdi. Çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Güzel bir ekibimiz var. Yorumlar da güzel olunca her şey şahane oluyor" diye konuştu.
Öte yandan oyuncu, sevgilisi Didem Soydan'ın "Beni, Burak ile hiç göremediniz ki" sözleri hakkında da açıklama yaptı:
"Yani çekemediniz gibi demek istemiş. Yoksa bizim gizlimiz saklımız yok. Görüyorsunuz sandviç aldım, sete gidiyorum. Pandemi var, dışarı çıkamıyoruz, yapacaklarımız kısıtlı. Yoksa gizleyecek, saklayacak bir durumumuz yok."
Geçtğimiz günlerde Didem Soydan'ın bir arkadaşı ünlü mankenin sevgilini Maraşlı dizisinde izlediği anları paylaşmıştı.