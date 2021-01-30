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30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yasemin Özilhan’dan şaşırtan İzzet Özilhan itirafı: Beni yönlendirdi Yasemin Özilhan’dan şaşırtan İzzet Özilhan itirafı: Beni yönlendirdi
İzzet Özilhan'la evliliğinin ardından oyunculuğu bırak Yasemin Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Giyim tarzıyla büyük beğeni alan Özilhan, İzzet Özilhan'la ilgili şaşırtan bir itirafta bulundu. Evliliği öncesi daha rahat bir giyim tarzı olduğunu söyleyen Özilhan, eşinin zamanlar kendisini yönlendirdiğini ve bugünkü tarzının oluştuğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 30.01.2021 12:29
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, "Alem Talks Podcast" etkinliğine konuk oldu. Kendisiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt veren Özilhan, güzel bir çocukluk geçirdiğini anlattı:
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Çok çok güzel bir çocukluk geçirdiğime inanıyorum. Meyveleri ağaçtan toplayarak, sebzeleri topraktan çıkararak, tüm gün sokaklarda geçen bir çocukluğum oldu. İnsanların birbirini tanıdığı, güvenli ve eğlenceli bir ortamda büyüdüm, Mürefte'de."
"O GÜNLERİ DÜŞÜNÜRKEN GÖZLERİM DOLUYOR"
3 yaşındayken babasının işleri nedeniyle doğduğu Almanya'dan Türkiye'ye geldiklerini ifade eden Özilhan, o günleri anlatırken ise duygulandı. Özilhan, "Çok güzel ve tanıdık insanlarla yetiştiğim için gözlerim dolarak düşünüyorum o günleri." dedi.
Karakterinin zamanla değiştiğinden de bahseden Yasemin Özilhan, eskiden sinirlendiği konulara artık daha sakin yaklaştığını ifade etti.
Anne olunca değiştiğini ve daha verici olduğunu sözlerine ekleyen Özilhan, "Herkes için sıradan olmak kötü bir şeymiş gibi gelirken bana sıradan olmak lüks gibi geliyor. Ben de bu lükse anne olduktan sonra ulaştığımı düşünüyorum.