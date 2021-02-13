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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Maraşlı yol ayrımında! Mahur’u nasıl kurtaracak?
Maraşlı'nın yeni bölümünde Savaş, her cepheden saldırmaya başladı. Mahur'u kaçıran ve Maraşlı'yı öldürmesi için Aziz Türel'i köşe sıkıştıran Savaş, bir yandan da Ozan'ı tehdit eder. Mahur Maraşlı'nın öldüğü sanırken Maraşlı, Mahur'u kurtarmak için nasıl bir yol izleyecek? İşte Maraşlı'nın 6. bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 13.02.2021 13:55 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 14:02
Savaş, Mahur'u kaçırır, zindan gibi bir odaya kapatır. Mahur'a çok kötü davranmaktadır. Mahur, ilk defa ölüme çok yaklaşmıştır. Mahur, Maraşlı'nın öldüğünü sanmaktadır. Maraşlı, Mahur'u kurtarmak için nasıl bir yol izleyecek?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Savaş, Aziz'den; Mahur'un, ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmesini istemiyorsa Maraşlı'yı öldürmesini ister.
MARAŞLI'NIN ANLAŞMADAN NASIL HABERİ OLACAK?
Aziz, kızını kaybetmemek için Maraşlı'yı öldürmeyi göze alacak mı? Aziz'den uzun süredir şüphe duyan Maraşlı'nın bu anlaşmadan haberi nasıl olacak?
Tüm kartlarını oynayan Savaş, Ozan'ı da tehdit eder. Savaş, Ozan'a 24 saat süre verir. 24 saat sonunda Türel Ailesi'ni ve Ozan'ı hayatlarını değiştirecek bir sürpriz beklemektedir.
Mahur, arkadaşı Betül'ün düzenleyeceği kermese Zeliş'i de davet eder. Bu davet Maraşlı'ya tehlikeli gelir ama Mahur'u kıramaz. Kermeste keyifli vakit geçiren Maraşlı, Mahur ve özellikle Zeliş'in mutluluğuna gölge düşer.