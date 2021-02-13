Maraşlı yol ayrımında! Mahur’u nasıl kurtaracak?

Maraşlı'nın yeni bölümünde Savaş, her cepheden saldırmaya başladı. Mahur'u kaçıran ve Maraşlı'yı öldürmesi için Aziz Türel'i köşe sıkıştıran Savaş, bir yandan da Ozan'ı tehdit eder. Mahur Maraşlı'nın öldüğü sanırken Maraşlı, Mahur'u kurtarmak için nasıl bir yol izleyecek? İşte Maraşlı'nın 6. bölümünde yaşanacaklar...