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Haberler Galeri Maraşlı yol ayrımında! Mahur’u nasıl kurtaracak?

Maraşlı yol ayrımında! Mahur’u nasıl kurtaracak?

Maraşlı'nın yeni bölümünde Savaş, her cepheden saldırmaya başladı. Mahur'u kaçıran ve Maraşlı'yı öldürmesi için Aziz Türel'i köşe sıkıştıran Savaş, bir yandan da Ozan'ı tehdit eder. Mahur Maraşlı'nın öldüğü sanırken Maraşlı, Mahur'u kurtarmak için nasıl bir yol izleyecek? İşte Maraşlı'nın 6. bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 13.02.2021 13:55 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 14:02
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Maraşlı yol ayrımında! Mahur’u nasıl kurtaracak?

Savaş, Mahur'u kaçırır, zindan gibi bir odaya kapatır. Mahur'a çok kötü davranmaktadır. Mahur, ilk defa ölüme çok yaklaşmıştır. Mahur, Maraşlı'nın öldüğünü sanmaktadır. Maraşlı, Mahur'u kurtarmak için nasıl bir yol izleyecek?

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Maraşlı yol ayrımında! Mahur’u nasıl kurtaracak?

Savaş, Aziz'den; Mahur'un, ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmesini istemiyorsa Maraşlı'yı öldürmesini ister.

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Maraşlı yol ayrımında! Mahur’u nasıl kurtaracak?

MARAŞLI'NIN ANLAŞMADAN NASIL HABERİ OLACAK?

Aziz, kızını kaybetmemek için Maraşlı'yı öldürmeyi göze alacak mı? Aziz'den uzun süredir şüphe duyan Maraşlı'nın bu anlaşmadan haberi nasıl olacak?

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Maraşlı yol ayrımında! Mahur’u nasıl kurtaracak?

Tüm kartlarını oynayan Savaş, Ozan'ı da tehdit eder. Savaş, Ozan'a 24 saat süre verir. 24 saat sonunda Türel Ailesi'ni ve Ozan'ı hayatlarını değiştirecek bir sürpriz beklemektedir.

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Maraşlı yol ayrımında! Mahur’u nasıl kurtaracak?

Mahur, arkadaşı Betül'ün düzenleyeceği kermese Zeliş'i de davet eder. Bu davet Maraşlı'ya tehlikeli gelir ama Mahur'u kıramaz. Kermeste keyifli vakit geçiren Maraşlı, Mahur ve özellikle Zeliş'in mutluluğuna gölge düşer.