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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai’de Miran ve Reyyan’ın bebeği ölecek mi? ‘Sen beni ardında bıraktın…’ Hercai’de Miran ve Reyyan’ın bebeği ölecek mi? ‘Sen beni ardında bıraktın…’
Hercai'de Hazar'ın Azize'nin oğlu olduğunu öğrenmesi bir kez daha ortalığı karıştırır. Miran, büyük şok yaşayan babasının yanında olurken Bir yandan da bu sırrı bilen ve ona söylemeyen Reyyan'a tepkilidir. Yaşananlar sonrası birbirinden ayrı kalan Reyyan ve Miran, bebeklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 13.02.2021 11:35 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 11:36
Füsun'dan Azize'nin oğlu olduğunu öğrenen Hazar büyük bir şok yaşamaktadır.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Miran babasına destek olur ancak o da olup bitenler karşısında çok şaşkındır. Bir yandan da bu sırrı bilen ve ona söylemeyen Reyyan'a tepkilidir.
Reyyan ise Miran'ın onu anlamamasına içerler.
Azat ve Gönül için birbirlerine karşı koymak her geçen gün zorlaşırken Cihan, Yaren'in isteğiyle ailesini alıp Mardin'i terk etmeye karar verir.
Füsun öğrendiği korkunç gerçekle harekete geçer ancak onu büyük bir sürpriz beklemektedir.