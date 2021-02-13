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Barış Murat Yağcı'nın Nisa Bölükbaşı videosu alay konusu oldu

Survivor 2020 ile adını geniş kitlelere duyuran Barış Murat Yağcı, yarışma sonrası Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Son dönemde şarkı çıkaracağı haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen Yağcı, son görüntüsüyle sosyal medyada alay konusu oldu.

Giriş Tarihi: 13.02.2021 15:57
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Barış Murat Yağcı'nın Nisa Bölükbaşı videosu alay konusu oldu

'Survivor 2020'de ikinci olarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde şarkıcılığa soyunan Barış Murat Yağcı, magazin gündemine oturdu. Yarışma sonrası Nisa Bölükbaşı ile yarışma sonrası aşk yaşamaya başladıkları iddiasını her defasında yalanlamıştı.

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Barış Murat Yağcı'nın Nisa Bölükbaşı videosu alay konusu oldu

Ancak sosyal medyaya sızdırılan videosu ile aşkları ortaya çıkmıştı. Daha sonra açıklama yapan Barış ve Nisa, görüntüye tepki gösterirken, sevgili olduklarını duyurmuştu.

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Barış Murat Yağcı'nın Nisa Bölükbaşı videosu alay konusu oldu

Aşkları doludizgin devam eden ikiliden Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz haftalarda İstiklal Caddesi'nde Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi etmiş, bu sırada ilgi odağı olmuştu.

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Barış Murat Yağcı'nın Nisa Bölükbaşı videosu alay konusu oldu

ALAY KONUSU OLDU

Popüler çift, bir kez daha adlarından söz ettirmeyi başardı. Barış Murat Yağcı, Survivor yarışmasında tanışıp aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na nasıl seslendiğini anlattı.

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Barış Murat Yağcı'nın Nisa Bölükbaşı videosu alay konusu oldu

"ÇEN BENİM ÇEVGİLİM MİSİN?"

Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na genelde "Çevgilim çen mi geldin, çen benim çevgilim misin aşkım" diye seslendiğini, çektiği bir video ile açıkladı.