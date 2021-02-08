Maraşlı 5. bölüm canlı izle! | Maraşlı yeni bölüm canlı izle
Maraşlı 5. yeni bölüm canlı izle! | ATV ekranlarında yayınlanan başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Maraşlı, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Diziseverler tarafından tam puan alan Maraşlı dizisinde bu hafta, "Bence aşk bir kadına ya da bir erkeğe harcanamayacak kadar özel bir duygu..." sözü dikkat çekiyor. Dizinin hayranları "Maraşlı yeni bölüm canlı izle" yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte Maraşlı 5. bölüm canlı izleme adresi...
MARAŞLI DİZİSİNDE BU HAFTA
Mahur, Maraşlı ile birlikte arkadaşı Kemal'in sergisine gider. Kemal, Mahur'u bir sanatsever ile tanıştırır. Kemal'in tanıştırdığı kişi Maraşlı ve Mahur için gergin dakikaların başlangıcıdır. Maraşlı ve Mahur sergide kiminle tanışacaklar? Mahur, annesiyle ilgili ne öğrenecek? Duruşma günü gelmiştir. Savaş, eğer Mahur ifadesini geri çekmezse Mahur'u öldüreceğini söyler. Mahur ifadesini değiştirecek mi? Savaş tutuklanacak mı? İlhan, Ozan'ı arar, Maraşlı konuşmaları duyar. Ozan'ın nerede olduğunu öğrenmiş olur. Maraşlı, Nevzat'a bir kulübe ayarlatır. Ozan'ı alıp kulübede sorgulamayı planlamaktadır. Maraşlı'nın Ozan'la ilgili planı nedir? Savaş bir anlaşma yapmak ister. Bu anlaşma ile artık Maraşlı'nın hayatı tehlikedir. Savaş, planında başarılı olmak için kimi kullanacak? Maraşlı bu tehlikeyi nasıl ortadan kaldıracak?