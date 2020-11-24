Lüks yaşamıyla konuşulan Berkay yoksulluk yıllarını anlattı: 'Asla bütün pizza yiyemezdik...

Bugüne dek kendisine ve eşine aldığı lüks arabalar, değiştirip yenilediği villası, kızı Arya için tanesi 2 milyon 300 bin liradan aldığı 2 ofis, eşine hediye ettiği 2 milyon liralık saat, 180 bin liralık motosiklet, 192 bin liralık Maldivler tatili, 7 bin 500 liralık terlikler gibi pahalı alışverişleriyle gündeme gelen Berkay çıkan haberlerden utandığını söyledi.

