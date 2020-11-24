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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Lüks yaşamıyla konuşulan Berkay yoksulluk yıllarını anlattı: 'Asla bütün pizza yiyemezdik... Lüks yaşamıyla konuşulan Berkay yoksulluk yıllarını anlattı: 'Asla bütün pizza yiyemezdik...
Sık sık aldığı pahalı arabalarla ve lüks yaşamıyla gündeme gelen popçu Berkay, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakkında çıkan haberlerden utandığını söyleyen şarkıcı, üniversite yıllarında yokluk çektiğini söyledi. Gençlik yıllarında tek hayalinin Vosvos almak olduğunu söyleyen Berkay, 'Asla bütün pizza yiyemez, dilim alırdık' dedi.
Giriş Tarihi: 24.11.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 11:38
2016'da manken Özlem Ada Şahin ile evlenip 2 çocuk sahibi olan Berkay, 'Radyo Mega'ya çarpıcı açıklamalar yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bugüne dek kendisine ve eşine aldığı lüks arabalar, değiştirip yenilediği villası, kızı Arya için tanesi 2 milyon 300 bin liradan aldığı 2 ofis, eşine hediye ettiği 2 milyon liralık saat, 180 bin liralık motosiklet, 192 bin liralık Maldivler tatili, 7 bin 500 liralık terlikler gibi pahalı alışverişleriyle gündeme gelen Berkay çıkan haberlerden utandığını söyledi.
'ASLA BÜTÜN PİZZA YİYEMEZ, DİLİM ALIRDIK'
Berkay sözlerine şöyle devam etti:
"Yıllar önce hayalim bir Vosvos alıp borcunu taksitle ödemekti. Üniversitede üç arkadaş 1000 TL'lik ev kirasını veremezdik. Asla bütün pizza yiyemez, dilim alırdık.
Param yetmediği için taksiye binemezdim. Bu yüzden şimdi arabalarımla gündeme gelince rahatsız oluyorum. Sahibi olduğum her şeyin kıymetini de çok iyi biliyorum."
EN BÜYÜK KORKUSU YALNIZLIK
Yalnızlıktan korktuğunu söyleyen Berkay "55 yaşına geldiğinde dostların, sohbet edeceğin kardeşin, arkadan koşup boynuna sarılacak üç-beş at, seni seven bir karın yoksa; bir evde tek başınaysan, çok ürkütücü. Bu yüzden gerçek dostlar biriktiriyorum" dedi.