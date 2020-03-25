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Lüks villasını satan MasterChef Güzide Mertcan yeni evini tanıttı
TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından olan Güzide Mertcan, ultra lüks villasıyla gündeme oturmuştu. Villasını 7 milyon TL'ye satan Mertcan yeni taşındığı evini Youtube kanalından paylaştı. Helikopter pisti dahi bulunan evden 3+1 olan bir apartman dairesine taşınan Güzide Mertcan takipçilerini şaşırttı.
Giriş Tarihi: 25.03.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 17:57
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