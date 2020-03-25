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Lüks villasını satan MasterChef Güzide Mertcan yeni evini tanıttı

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından olan Güzide Mertcan, ultra lüks villasıyla gündeme oturmuştu. Villasını 7 milyon TL'ye satan Mertcan yeni taşındığı evini Youtube kanalından paylaştı. Helikopter pisti dahi bulunan evden 3+1 olan bir apartman dairesine taşınan Güzide Mertcan takipçilerini şaşırttı.

Giriş Tarihi: 25.03.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 17:57
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Lüks villasını satan MasterChef Güzide Mertcan yeni evini tanıttı

Bu yıl katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Güzide Mertcan, o dönem oturduğu ultra lüks eviyle çok konuşulmuştu.

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Lüks villasını satan MasterChef Güzide Mertcan yeni evini tanıttı

Villasını 7 milyon TL'ye satan Güzide Mertcan, YouTube kanalından bu kez yeni taşındığı evini tanıttı. Yarışmanın ardından sosyal medya fenomeni haline gelen Güzide, helikopter pisti dahi bulunan villasından bir apartman dairesine taşındığını dile getirdi.

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Lüks villasını satan MasterChef Güzide Mertcan yeni evini tanıttı

Güzide Mertcan, yeni evi için şunları söyledi:

'DAĞ BAŞIYDI ŞEHRE YAKIN DEĞİLDİM'

"Ben ilk kez şehir merkezinde oturuyorum. Hep dağ taşta oturdum. Başakşehir'de de en ücra noktadaydım, dağ başıydı şehre yakın değildim. Hayatımda ilk kez şehir içinde bir yerde oturuyorum."

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Lüks villasını satan MasterChef Güzide Mertcan yeni evini tanıttı

ESKİ EVİMDEKİ EŞYALARI GETİRDİM

Şimdiki evim Bahçeşehir Gölet'e bakıyor, canım sıkıldığında, uykum kaçtığından balkonumdan dışarıyı izliyorum. Spor yapan insanlar görünce mutlu oluyorum. Dediğim gibi eskiden oturduğum ev merkeze çok uzaktı. Kar yağdığı zamanlar evde mahsur kalıyorduk. En yakın market 15 dakika uzaktaydı.

Burada görmüş olduğunuz eşyalar eski evimden, yeni bir şey almadık. Eski evimdeki eşyaları görmedikleri için yeni aldım sanıyorlar.

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Lüks villasını satan MasterChef Güzide Mertcan yeni evini tanıttı

ALDIĞIMIZ GÜNDEN BERİ SATMAYA ÇALIŞIYORUZ

Güzide lüks villasını sattığını şu sözlerle duyurmuştu:

"Biz bu evde 4–4.5 yıldır oturuyoruz tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık. Uzun zamandır beklediğimiz bir şey olduğu için 'keşke' demeyeceğim."