Linç çetesine karşı geri adım atmadı: Halil Ergün’den 'sözde Atatürkçülere' tarihi ayar

"Atatürkçülük adı altında her haltı yiyorlar" dedikten sonra linç çetesinin hedefi olan usta oyuncu Halil Ergün'ün sözlerini hazmedemeyen Atatürkçü Düşünce Derneği, suç duyurusunda bulundu. Sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Ergün, "Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in kurucusu, benim en sevgili adamımdır. Ona laf söyleyenin alnını karışlarım." dedi.

Atatürkçülük adı altında her haltı yiyorlar" şeklindeki çıkışıyla sosyal medyada hedef tahtasına oturtulan ve ardından Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan usta oyuncu Halil Ergün, hakkındaki iddialara sert tepki gösterdi.

ADD ERGÜN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU Dernek tarafından yayımlanan açıklamada, "Söz konusu hadsiz şahıs hakkında kamu davası açılması talepli suç duyurumuzu basınımızın ve aziz milletimizin bilgi ve ilgisine sunarız. Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." ifadelerinin yer alması da dikkati çekti.

"EVİMDE 5 TANE MUSTAFA KEMAL TABLOSU VAR"



Sözlerinin çarpıtıldığını belirten Ergün, "Evimde 5 tane Mustafa Kemal tablosu var. Mustafa Kemal Atatürk'ün kim olduğunu, ne yaptığını çok iyi bilenlerdenim. Cumhuriyet kurulduğunda sülalem de gemisinin içinde vardı. Cumhuriyet içinde biz neler yaşadık, ben 68 kuşağındanım." dedi.

"ALNINI KARIŞLARIM" Atatürk'ün ismini kullanarak yolsuzluk, arsızlık ve her türlü dolandırıcılık faaliyeti yapanlara tepki gösterdiğini dile getiren Ergün, "Atatürkçülük kavramı kullanılarak ne haltlar edildiğini de biliyoruz. Bu Mustafa Kemal'e konuşmak değildir, Atatürkçülüğü kullanma noktasını eleştirmektir. Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in kurucusu, benim en sevgili adamımdır. Ona laf söyleyenin alnını karışlarım." ifadelerini kullandı.

HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞIRIZ



Kendisine saldıranlarla hukuk önünde hesaplaşacağını bildiren Ergün sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Ama toplumsal girişim içinde Atatürk'ü ne kadar tersine kullandıklarını söyledim ve sözlerim çarptırıldı. Atatürk'e karşı olduğumu anlatan yaklaşıma getiriyorlar. Bunların hesabını çok fena soracağım. Hakkımda konuşulanları hukuken de takip edeceğim. Siz kimsiniz!"