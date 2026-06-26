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Altı Üstü İstanbul'da bitmeyen hesaplaşma! Yeni bölümde neler olacak?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

ATV'nin büyük ilgiyle takip edilen yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla kısa sürede büyük beğeni topladı. İstanbul'un farklı hayatlarını izleyiciyle buluşturan dizi, 29 Haziran 2026 Pazartesi akşamı saat 20.00'de üçüncü bölümüyle yine nefesleri kesecek.

Altı Üstü İstanbul'da bitmeyen hesaplaşma! Yeni bölümde neler olacak? 1

atv'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, üçüncü bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyici ile buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Altı Üstü İstanbul'da bitmeyen hesaplaşma! Yeni bölümde neler olacak? 2

3.BÖLÜM ÖZETİ

Yangını Uzay'ın çıkardığını düşünen Ziyankarlıların baskını sonucunda Galip, herkesi yatıştıracağını düşündüğü bir teklifte bulunur. Bunun sonucunda tüm gençler artık aynı formanın altında, Boğazın Fırtınası takımında buluşur.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 3. BÖLÜM FRAGMANI

Altı Üstü İstanbul'da bitmeyen hesaplaşma! Yeni bölümde neler olacak? 3

Ancak yangın gecesine dair cevaplanmamış sorular Emir'in aklını kurcalamaktadır. Naz başta olmak üzere herkesin sırtını döndüğü Uzay, masumiyetini kanıtlamaya çalışırken, beklenmedik bir kişinin gerçeğe ulaşması Melek'i köşeye sıkıştırır. Emir ise artık gerçeğe sadece bir adım uzaklıktadır…

Altı Üstü İstanbul'da bitmeyen hesaplaşma! Yeni bölümde neler olacak? 4

Diğer tarafta Uzay, Emir ve arkadaşlarını takımdan uzaklaştırmak için tehlikeli bir oyun kurar. Fakat bilmediği şey, onun da hedefte olduğudur; intikam ateşiyle hareket eden biri daha vardır. Gençlerin eğlence için bir araya geldiği ortam, yerini ölüm kalım mücadelesine bırakır. Emir ve Uzay kendilerini ölümle burun buruna oldukları bir felaketin içinde bulur.

Altı Üstü İstanbul'da bitmeyen hesaplaşma! Yeni bölümde neler olacak? 5

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Altı Üstü İstanbul'da bitmeyen hesaplaşma! Yeni bölümde neler olacak? 6

Yayın Tarihi : 29 Haziran 2026 / Pazartesi

Yayın Saati : 20.00

Yapım : NTC Medya

Yönetmen : Müge Uğurlar

Senaryo : Yekta Torun, Hilal Yıldız

Altı Üstü İstanbul'da bitmeyen hesaplaşma! Yeni bölümde neler olacak? 7

Oyuncular: Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo) ve Sacide Taşaner (Pamuk), Sena Mia Kalıp (Melek), Sezer Arıçay (Bahtiyar), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet).

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