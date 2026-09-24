4. kez nikâh masasına oturmuştu! Yunus Bülbül’den 33 yaş küçük eşiyle romantik paylaşım
Bücür Cadı dizisindeki "Köfteci Abbas" karakteriyle hafızalara kazınan Yunus Bülbül, geçtiğimiz aylarda 4. kez nikâh masasına oturmuştu. 71 yaşındaki sanatçı, son olarak eşiyle birlikte verdiği romantik pozu sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
21 Eylül 1999'da yayın hayatına başlayan ve 28 Haziran 2000'de 169. bölümüyle final yapan Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı "Köfteci Abbas" karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu ve arabesk müziğin usta isimlerinden Yunus Bülbül, özel hayatıyla gündeme geliyor.
71 yaşındaki sanatçı, uzun süren sessizliğini geçtiğimiz aylarda sürpriz bir haberle bozmuştu. Yunus Bülbül, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen nikâh töreniyle Neslihan Mutlu ile hayatını birleştirmişti.
"İMZAMIZI ÇAKTIK"
Nikâh töreninden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Yunus Bülbül, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü sanatçı, paylaşımına şu notu düşmüştü:
"Çok sevdiğim Neslihan Hanım ile çok şükür imzamızı çaktık. Allah bize sağlıklı, mutluluk dolu bir yaşantı versin."
EŞİYLE ROMANTİK KARESİNİ PAYLAŞTI
4. evliliğini yapan Bülbül, 33 yaş küçük eşi Neslihan Mutlu ile romantik bir karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
71 yaşındaki sanatçı, romantik karesine Gülden Karaböcek'in "Hatıram Yeter" şarkısını da ekledi. Bülbül'ün eşiyle yaptığı bu paylaşım da kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.