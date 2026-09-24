Türk arabesk ve halk müziğinin sevilen isimlerinden Yunus Bülbül, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuğuyla da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Asıl adı Yunus Habbuloğlu olan sanatçı, 22 Nisan 1952'de Hatay'da dünyaya geldi.

Müzik çalışmalarının yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde de yer alan Bülbül, bugüne kadar 64 sinema filmi ve 31 televizyon dizisinde rol aldı.

Yunus Bülbül'ün oyunculuk kariyerinde öne çıkan yapımlardan biri ise Bücür Cadı dizisi oldu. 21 Eylül 1999'da yayın hayatına başlayan dizide "Köfteci Abbas" karakterini canlandıran Bülbül, bu rolle geniş kitleler tarafından tanındı.