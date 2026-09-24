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4. kez nikâh masasına oturmuştu! Yunus Bülbül’den 33 yaş küçük eşiyle romantik paylaşım

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bücür Cadı dizisindeki "Köfteci Abbas" karakteriyle hafızalara kazınan Yunus Bülbül, geçtiğimiz aylarda 4. kez nikâh masasına oturmuştu. 71 yaşındaki sanatçı, son olarak eşiyle birlikte verdiği romantik pozu sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

4. kez nikâh masasına oturmuştu! Yunus Bülbül’den 33 yaş küçük eşiyle romantik paylaşım 1

21 Eylül 1999'da yayın hayatına başlayan ve 28 Haziran 2000'de 169. bölümüyle final yapan Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı "Köfteci Abbas" karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu ve arabesk müziğin usta isimlerinden Yunus Bülbül, özel hayatıyla gündeme geliyor.

4. kez nikâh masasına oturmuştu! Yunus Bülbül’den 33 yaş küçük eşiyle romantik paylaşım 2

71 yaşındaki sanatçı, uzun süren sessizliğini geçtiğimiz aylarda sürpriz bir haberle bozmuştu. Yunus Bülbül, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen nikâh töreniyle Neslihan Mutlu ile hayatını birleştirmişti.

4. kez nikâh masasına oturmuştu! Yunus Bülbül’den 33 yaş küçük eşiyle romantik paylaşım 3

"İMZAMIZI ÇAKTIK"

Nikâh töreninden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Yunus Bülbül, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü sanatçı, paylaşımına şu notu düşmüştü:

"Çok sevdiğim Neslihan Hanım ile çok şükür imzamızı çaktık. Allah bize sağlıklı, mutluluk dolu bir yaşantı versin."

4. kez nikâh masasına oturmuştu! Yunus Bülbül’den 33 yaş küçük eşiyle romantik paylaşım 4

EŞİYLE ROMANTİK KARESİNİ PAYLAŞTI

4. evliliğini yapan Bülbül, 33 yaş küçük eşi Neslihan Mutlu ile romantik bir karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

4. kez nikâh masasına oturmuştu! Yunus Bülbül’den 33 yaş küçük eşiyle romantik paylaşım 5

71 yaşındaki sanatçı, romantik karesine Gülden Karaböcek'in "Hatıram Yeter" şarkısını da ekledi. Bülbül'ün eşiyle yaptığı bu paylaşım da kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

4. kez nikâh masasına oturmuştu! Yunus Bülbül’den 33 yaş küçük eşiyle romantik paylaşım 6

YUNUS BÜLBÜL KİMDİR?

Türk arabesk ve halk müziğinin sevilen isimlerinden Yunus Bülbül, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuğuyla da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Asıl adı Yunus Habbuloğlu olan sanatçı, 22 Nisan 1952'de Hatay'da dünyaya geldi.

4. kez nikâh masasına oturmuştu! Yunus Bülbül’den 33 yaş küçük eşiyle romantik paylaşım 7

Müzik çalışmalarının yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde de yer alan Bülbül, bugüne kadar 64 sinema filmi ve 31 televizyon dizisinde rol aldı.

Yunus Bülbül'ün oyunculuk kariyerinde öne çıkan yapımlardan biri ise Bücür Cadı dizisi oldu. 21 Eylül 1999'da yayın hayatına başlayan dizide "Köfteci Abbas" karakterini canlandıran Bülbül, bu rolle geniş kitleler tarafından tanındı.

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