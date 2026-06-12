Mehmet Ali Erbil'den Eylem Çelik'e "kullanıldım" çıkışı: Tüm detayları ifşa etti

NE OLMUŞTU?

Eylem Çelik, daha önce yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

Son günlerde bazı magazin haberlerinde adımın Mehmet Ali Erbil ile ilişkilendirilerek 'sevgilisi' olarak lanse edildiğini görmekteyim. Bu haberlerde yer alan iddialar tamamen asılsızdır. İznim ve bilgim olmaksızın yapılan bu haberler, kişilik haklarımı ve özel hayatımın gizliliğini ihlal etmektedir. Hiçbir doğruluğu bulunmayan bu tür içeriklerin kamuoyunu yanıltmaktan başka bir amacı yoktur.

Yapılan bu haberler beni rahatsız etmektedir. Hiçbir doğruluğu bulunmayan bu tür içeriklerin dikkate alınmamasını rica ederim. Hakkımda çılan haberlerin doğru olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.