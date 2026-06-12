Mehmet Ali Erbil'den Eylem Çelik'e "kullanıldım" çıkışı: Tüm detayları ifşa etti
Sosyal medyada yayılan aşk iddialarını "Tanımıyorum" diyerek kesin bir dille reddeden fenomen Eylem Çelik'e, Mehmet Ali Erbil'den çok sert bir yanıt geldi. Ünlü şovmen, kendisini ünlü olmak için kullanan Çelik ile nasıl tanıştığını ve ardından yaşananları tüm detaylarıyla anlattı.
Mehmet Ali Erbil ile 21 yaşındaki fenomen Eylem Çelik arasındaki aşk iddiaları, Çelik'in "Tanımıyorum, haberler asılsız" açıklamasıyla büyük bir polemiğe dönüştü.
Genç fenomenin kendisini popülerlik uğruna kullandığını öne süren Mehmet Ali Erbil, sessizliğini bozarak aralarındaki samimiyete dair dikkat çeken detayları ve yaşadıklarını tek tek ifşa etti. "Kullanılan taraf ben oldum" diyerek sitem eden ünlü şovmenin bu çıkışı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
SADECE YEMEKLE KALMADI
Eylem Çelik'in aksine Erbil, "Eylem ile Instagram üzerinden tanıştık. Geçen cuma günü İstinyePark'taki bir restoranda birlikte yemek yedik" ifadelerini kullanarak, aralarındaki ilişkiyi doğruladı.
"M" HARFLİ BİLEKLİK VE EV ZİYARETİ
Yemek esnasında yaşananları anlatan ünlü şovmen, Eylem Çelik'in bir bileklik beğendiğini belirterek şunları söyledi:
"Bir bileklik beğendi. Bana, 'Senin adının baş harfi olsun' dedi. Bunun üzerine üzerinde 'M' harfi bulunan bir bileklik aldım."
Görüşmelerinin tek bir yemekle sınırlı kalmadığının altını çizen Erbil, iddiaları güçlendiren bir ayrıntıyı daha paylaştı. Pazar günü Çelik'in Sarıyer'deki evine geldiğini ve saatlerce vakit geçirdiklerini belirten Erbil, hatta birlikte TikTok yayını bile yaptıklarını açıkladı.
"ADINI DUYURMAK İÇİN BENİ KULLANDI"
Eylem Çelik'in "tanımıyorum" yönündeki açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladığını belirten Mehmet Ali Erbil, "Sonrasında çıkıp beni tanımadığını söyledi. Bu yapılan açıklamaların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Ünlü olmak, adını daha fazla duyurmak ve izlenmek adına beni kullandı" ifadelerini kullandı.
"SEVGİLİ İDDİALARI TAMAMEN ASILSIZDIR"
Mehmet Ali Erbil'in iddialarının ardından, adının aşk dedikodularına karıştığı 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Eylem Çelik, sosyal medya hesabından hukuki süreç başlatacağını belirten bir yazılı açıklama yayınladı.Çelik, kamuoyu duyurusunda şu ifadelere yer verdi:
"Kamuoyuna Duyurulur, Son günlerde adımın, Mehmet Ali Erbil ile ilişkilendirilerek çeşitli haber ve paylaşımlarda yer alması nedeniyle bu açıklamayı tekrar yapma gereği duydum. Öncelikle belirtmek isterim ki, hakkımda ortaya atılan "sevgili" iddiaları tamamen asılsızdır. Kendisiyle hiçbir zaman duygusal bir ilişkim olmamış, hiçbir zaman sevgilisi olmadım. Adımın bilgim ve rızam dışında bu şekilde kullanılması kabul edilemez. 21 yaşında bir üniversite öğrencisi olarak, ismimin gerçeğe aykırı haberlerle gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum. Tarafıma yapılan bazı teklifleri kabul etmememe rağmen bugün kamuoyuna farklı şekilde yansıtılan açıklamalarla karşı karşıya bırakılıyorum. Evine gittiğim, evinde kaldığım, TikTok yayınları yaptığım, hediye alışverişleri veya haberlerde anlatıldığı şekilde bir yakınlığımız olduğu yönündeki iddiaların tamamı gerçeğe aykırıdır. Bu haber ve paylaşımlara kesinlikle itibar edilmemesini rica ediyorum. Daha da üzücü olan, gerçeği yansıtmayan bu söylemlerle ismimin hedef haline getirilmesi ve kamuoyu önünde itibarımın zedelenmesidir. Hakkımda yapılan asılsız açıklamaları ve tarafıma yöneltilen ithamları kesinlikle kabul etmiyorum. Kişilik haklarıma zarar veren, ismimi ve itibarımı hedef alan kişi ve kurumlar hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatacağımı ve tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kamuoyuna saygıyla bildiririm. Ve bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Gereken her şey en kısa sürede yapılacak zaten."