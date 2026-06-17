Gül Onat sahnede zor anlar yaşadı! 1 haftada 3 kez operasyon geçirmişti

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı "Perihan" karakteriyle gönüllere taht kuran usta oyuncu Gül Onat, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanseri süreciyle ilgili yürek burkan açıklamalarda bulundu. Onur ödülüne layık görülen 72 yaşındaki sanatçının son hali ise hayranlarını üzdü.

"Sihirli Annem" dizisinin unutulmaz Perihan Peri'si usta oyuncu Gül Onat, ir süredir pankreas kanseriyle yürüttüğü zorlu tedavi sürecine rağmen 13. Uluslararası Yeni Tiyatro Emek ve Başarı Ödülleri gecesinde sevenleriyle buluştu. "Onur Ödülü"ne layık görülen 72 yaşındaki sanatçı, sahnede yaptığı konuşmayla duygusal anlar yaşattı.

"UZUN ZAMANDIR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORUM" Sağlık durumu nedeniyle konuşmakta güçlük çektiğini belirten usta oyuncu, konuşmasını kısa tutmak zorunda kaldı. Ödülünü aldıktan sonra mikrofon başına geçen Onat, içinde bulunduğu durumu şu sözlerle ifade etti: "Çok iyi olmadığım için herkesin ismini saymak isterdim ama... Ben uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum. Maalesef çok ciddi bir hastalıkla... Onun için konuşmamı fazla uzatamayacağım, beni affedersiniz değil mi?"

MAYIS AYINDA ÜÇ OPERASYON GEÇİRMİŞTİ Zorlu bir tedavi süreci geçiren Gül Onat, geçtiğimiz Mayıs ayında hastane odasından paylaştığı bir video ile hayranlarını bilgilendirmişti.

Tedavisinin ağır ilerlediğini belirten sanatçı, sadece bir hafta içerisinde üç ayrı operasyon geçirdiğini açıklamış ve sevenlerinden dualarını eksik etmemelerini istemişti.