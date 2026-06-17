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Gül Onat sahnede zor anlar yaşadı! 1 haftada 3 kez operasyon geçirmişti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı "Perihan" karakteriyle gönüllere taht kuran usta oyuncu Gül Onat, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanseri süreciyle ilgili yürek burkan açıklamalarda bulundu. Onur ödülüne layık görülen 72 yaşındaki sanatçının son hali ise hayranlarını üzdü.

Gül Onat sahnede zor anlar yaşadı! 1 haftada 3 kez operasyon geçirmişti 1

"Sihirli Annem" dizisinin unutulmaz Perihan Peri'si usta oyuncu Gül Onat, ir süredir pankreas kanseriyle yürüttüğü zorlu tedavi sürecine rağmen 13. Uluslararası Yeni Tiyatro Emek ve Başarı Ödülleri gecesinde sevenleriyle buluştu. "Onur Ödülü"ne layık görülen 72 yaşındaki sanatçı, sahnede yaptığı konuşmayla duygusal anlar yaşattı.

Gül Onat sahnede zor anlar yaşadı! 1 haftada 3 kez operasyon geçirmişti 2

"UZUN ZAMANDIR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORUM"

Sağlık durumu nedeniyle konuşmakta güçlük çektiğini belirten usta oyuncu, konuşmasını kısa tutmak zorunda kaldı. Ödülünü aldıktan sonra mikrofon başına geçen Onat, içinde bulunduğu durumu şu sözlerle ifade etti:

"Çok iyi olmadığım için herkesin ismini saymak isterdim ama... Ben uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum. Maalesef çok ciddi bir hastalıkla... Onun için konuşmamı fazla uzatamayacağım, beni affedersiniz değil mi?"

Gül Onat sahnede zor anlar yaşadı! 1 haftada 3 kez operasyon geçirmişti 3

MAYIS AYINDA ÜÇ OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Zorlu bir tedavi süreci geçiren Gül Onat, geçtiğimiz Mayıs ayında hastane odasından paylaştığı bir video ile hayranlarını bilgilendirmişti.

Gül Onat sahnede zor anlar yaşadı! 1 haftada 3 kez operasyon geçirmişti 4

Tedavisinin ağır ilerlediğini belirten sanatçı, sadece bir hafta içerisinde üç ayrı operasyon geçirdiğini açıklamış ve sevenlerinden dualarını eksik etmemelerini istemişti.

Gül Onat sahnede zor anlar yaşadı! 1 haftada 3 kez operasyon geçirmişti 5

Sanat camiasının ve hayranlarının yoğun desteğini alan Gül Onat'ın, yaşadığı tüm zorluklara rağmen ödül törenine katılarak sergilediği güçlü duruş takdirle karşılandı.

Gül Onat sahnede zor anlar yaşadı! 1 haftada 3 kez operasyon geçirmişti 6

GÜL ONAT'IN HAYATI VE KARİYERİ

Gül Onat, 24 Kasım 1953 Ankara doğumlu Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan sanatçı, özellikle Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı "Perihan" (Peri) karakteriyle hafızalara kazınmıştır.

Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirdikten sonra tiyatro sahnelerinde yer alan Gül Onat, televizyon dünyasında da önemli projelerde rol aldı. İkinci Bahar dizisindeki "Safiye" komşu rolüyle geniş kitlelerce tanındı.

Gül Onat sahnede zor anlar yaşadı! 1 haftada 3 kez operasyon geçirmişti 7

En akılda kalıcı performansı ise 2003-2012 yılları arasında yayınlanan fenomen çocuk dizisi Sihirli Annem'deki otoriter büyükanne "Perihan" karakteri oldu.

Usta oyuncuya pankreas kanseri teşhisi konulmuş olup, bir süredir hastane süreçleri ve kemoterapi ile devam eden zorlu bir tedavi ve yaşam mücadelesi sürdürmektedir.

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