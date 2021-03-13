Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner bakın aslen nereli çıktı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner, ekranların en çok konuşlan isimlerinden oldu. Dizide kızıl saçları, inatçı tavrı ve tam bir Karadeniz kızı olmasıyla dikkatleri çeken Aslıhan Güner'in memleketi merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin memleketleri...