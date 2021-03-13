Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
13 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner bakın aslen nereli çıktı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner bakın aslen nereli çıktı!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner, ekranların en çok konuşlan isimlerinden oldu. Dizide kızıl saçları, inatçı tavrı ve tam bir Karadeniz kızı olmasıyla dikkatleri çeken Aslıhan Güner'in memleketi merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin memleketleri...
Giriş Tarihi: 13.03.2021 16:55 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 16:55
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'taki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner memleketiyle merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin memleketleri…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı – İstanbul
Engin Altan Düzyatan - İzmir. Aslen Yugoslav göçmeni.
Ulaş Tuna Astepe – İzmit
Büşra Develi - İzmit