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Gamze Özçelik'in yeni paylaşımına beğeni yağdı!
Arka Sokaklar dizisinde oynadığı başarılı performansla göz dolduran Gamze Özçelik, uzun süreli oyunculuk kariyerinin ardından münzevi bir yaşamı tercih etmiş ve uzun süre magazin gündeminden uzaklaşmıştı. Afrika'ya yaptığı yardımlarla sosyal medyada oldukça konuşulan Gamze Özçelik, tesettüre de girmişti. Özçelik şimdilerde ise Halep'te. Sosyal medya hesabından Halep'te bulunduğu fotoğrafları paylaşan ünlü güzel, binlerce beğeni aldı.
Giriş Tarihi: 23.10.2019 23:23 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 23:41
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