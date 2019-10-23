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Gamze Özçelik'in yeni paylaşımına beğeni yağdı!

Arka Sokaklar dizisinde oynadığı başarılı performansla göz dolduran Gamze Özçelik, uzun süreli oyunculuk kariyerinin ardından münzevi bir yaşamı tercih etmiş ve uzun süre magazin gündeminden uzaklaşmıştı. Afrika'ya yaptığı yardımlarla sosyal medyada oldukça konuşulan Gamze Özçelik, tesettüre de girmişti. Özçelik şimdilerde ise Halep'te. Sosyal medya hesabından Halep'te bulunduğu fotoğrafları paylaşan ünlü güzel, binlerce beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 23:23 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 23:41
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Gamze Özçelik'in yeni paylaşımına beğeni yağdı!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Gamze Özçelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Gamze Özçelik'in yeni paylaşımına beğeni yağdı!

Gamze Özçelik en son Halep'te bulunduğu fotoğrafları sevenleriyle paylaştı.

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Gamze Özçelik'in yeni paylaşımına beğeni yağdı!

Özçelik, fotoğraflarının altına da şu notu yazdı: "Şu gördüklerimiz bile bu dünyanın fani olduğunu bize hissettiremeseydi ne yapardık acaba? Ya duymaz olsaydı kalbimiz? Ya bize verilen şanın, şöhretin, malın, mülkün sahibi sansaydık kendimizi? Buralar zamanında zenginlerin yaşadığı bölgelermiş biliyor musunuz? Şimdi ise tam bir hayalet şehir. İyi ki ahiret var diyorsun burada. İyi ki.. Kim alırdı mazlumun öcünü? Kim zalime cezasını verirdi ahiret olmasa? İyi ki varsın Allah'ım. Kaymaktan, caymaktan sana sığınırız. Hamd sanadır. "

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Gamze Özçelik'in yeni paylaşımına beğeni yağdı!

Gamze Özçelik ile ilgili her detay hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

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Gamze Özçelik'in yeni paylaşımına beğeni yağdı!

Gamze Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri şaşkınlığını gizleyemedi.