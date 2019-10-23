Gamze Özçelik'in yeni paylaşımına beğeni yağdı!

Özçelik, fotoğraflarının altına da şu notu yazdı: "Şu gördüklerimiz bile bu dünyanın fani olduğunu bize hissettiremeseydi ne yapardık acaba? Ya duymaz olsaydı kalbimiz? Ya bize verilen şanın, şöhretin, malın, mülkün sahibi sansaydık kendimizi? Buralar zamanında zenginlerin yaşadığı bölgelermiş biliyor musunuz? Şimdi ise tam bir hayalet şehir. İyi ki ahiret var diyorsun burada. İyi ki.. Kim alırdı mazlumun öcünü? Kim zalime cezasını verirdi ahiret olmasa? İyi ki varsın Allah'ım. Kaymaktan, caymaktan sana sığınırız. Hamd sanadır. "