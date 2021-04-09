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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'den övgü: Çok şanslıyım

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'den övgü: Çok şanslıyım

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen örnek evlilikleriyle gündemden düşmüyor. Güzel oyuncu Fahriye Evcen, önceki gün marka yüzü ve iyilik elçisi olduğu firmanın basın toplantısında eşi Burak Özçivit hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Çok şanslı olduğunu dile getiren Fahriye Evcen, "Burak çok iyi bir baba" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 09.04.2021 09:22
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'den övgü: Çok şanslıyım

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Evcen, "Burak, çok iyi bir baba. O konuda çok şanslıyım" ifadelerini kullandı.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'den övgü: Çok şanslıyım

Fahriye Evcen, önceki gün marka yüzü ve iyilik elçisi olduğu firmanın basın toplantısında samimi açıklamalar yaptı. Güzel oyuncu, eşi Burak Özçivit'le ilgili şöyle dedi:

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'den övgü: Çok şanslıyım

"Burak, çok iyi bir baba. O konuda çok şanslıyım." Bu arada Fahriye Evcen, marka ile el ele verip ihtiyaç sahibi çocuklara bez ulaştıracak.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'den övgü: Çok şanslıyım

NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'den övgü: Çok şanslıyım
NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT