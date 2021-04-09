Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'den övgü: Çok şanslıyım

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen örnek evlilikleriyle gündemden düşmüyor. Güzel oyuncu Fahriye Evcen, önceki gün marka yüzü ve iyilik elçisi olduğu firmanın basın toplantısında eşi Burak Özçivit hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Çok şanslı olduğunu dile getiren Fahriye Evcen, "Burak çok iyi bir baba" ifadelerini kullandı.