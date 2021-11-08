Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den boşanma iddialarına jet yanıt! Mutluluk pozu geldi

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, Fahriye Evcen ile evliliğiyle de magazin gündemine oturdu. 2017 yılında nikah masasına oturan ve iki yıl önce de oğulları Karan'ı alan çift, sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden oldu. Ancak şimdilerde "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisiyle geri dönmeye hazırlanan Evcen, boşanma haberleriyle büyük şok yaşadı. Ayrılık kararı aldığı iddia edilen çiftten jet hızıyla yalanlama geldi.