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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den boşanma iddialarına jet yanıt! Mutluluk pozu geldi

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den boşanma iddialarına jet yanıt! Mutluluk pozu geldi

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, Fahriye Evcen ile evliliğiyle de magazin gündemine oturdu. 2017 yılında nikah masasına oturan ve iki yıl önce de oğulları Karan'ı alan çift, sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden oldu. Ancak şimdilerde "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisiyle geri dönmeye hazırlanan Evcen, boşanma haberleriyle büyük şok yaşadı. Ayrılık kararı aldığı iddia edilen çiftten jet hızıyla yalanlama geldi.

Giriş Tarihi: 08.11.2021 14:02 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 14:06
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den boşanma iddialarına jet yanıt! Mutluluk pozu geldi

Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen Burak Özçivit, 2017 yılında dünyaevine girdiği Fahriye Evcen ile evliliğiyle de en çok konuşulan isimlerden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den boşanma iddialarına jet yanıt! Mutluluk pozu geldi

İki yıl önce oğulları Karan'ı kucağına alan çift, ünlüler dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden oldu.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den boşanma iddialarına jet yanıt! Mutluluk pozu geldi

Anne olmasının ardından ekranlara ara veren Fahriye Evcen, 4 yıl aradan sonra seyirciyle buluşma heyecanı yaşadı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den boşanma iddialarına jet yanıt! Mutluluk pozu geldi

"Alparslan Büyük Selçuklu" dizisiyle geri dönen Evcen, önceki gün hakkında çıkan boşanma haberiyle şoke oldu.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den boşanma iddialarına jet yanıt! Mutluluk pozu geldi

YALANLAMA GELDİ

Evcen iddia fazla yayılmadan hemen önlemini aldı ve Intstagram sayfasından paylaşım yaptı.