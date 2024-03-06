Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in lüks villası hayran bıraktı! Evinin salonda poz verdi! 4 katlı havuzlu, bahçeli, saray yavrusu gibi...

Ünlü çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, son olarak bir mobilya markası ile yapılan anlaşma kapsamında tam 80 milyon TL kazandı. Bu kazancı gayrimenkule yatırıma dönüştüren çift, sadece beş ay içinde ikinci bir villayı satın aldı. İkinci villaları için 4 milyon 250 bin dolar ödeyen çift, bu lüks konutu satın alarak mülk portföylerine bir yenisini eklemiş oldular.