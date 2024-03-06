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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in lüks villası hayran bıraktı! Evinin salonda poz verdi! 4 katlı havuzlu, bahçeli, saray yavrusu gibi...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in lüks villası hayran bıraktı! Evinin salonda poz verdi! 4 katlı havuzlu, bahçeli, saray yavrusu gibi...

"Kuruluş Osman"ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının önde gelen çiftlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Güzel oyuncu Fahriye Evcen, evinin salonunda verdiği pozlarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ünlü çiftin yaşadığı 4 katlı lüks villası ise görenleri adeta büyüledi. İşte Fahriye Evcen'den yeni paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 06.03.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 10:48
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in lüks villası hayran bıraktı! Evinin salonda poz verdi! 4 katlı havuzlu, bahçeli, saray yavrusu gibi...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösteriliyor. Son dönemde yaptıkları reklam anlaşmalarıyla da gündemden düşmeyen çift, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in lüks villası hayran bıraktı! Evinin salonda poz verdi! 4 katlı havuzlu, bahçeli, saray yavrusu gibi...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi "Kuruluş: Osman"ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi. Çift, sadece oyunculuk kariyeriyle değil, özel hayatlarıyla da adından söz ettiriyor.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in lüks villası hayran bıraktı! Evinin salonda poz verdi! 4 katlı havuzlu, bahçeli, saray yavrusu gibi...

Görkemli bir düğünle dünyaevine giren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2019'da Karan'ı, 2023 yılında ise Kerem'i kucağına aldı. İkili, bu kez Beykoz'daki 4 katlı, bahçeli ve havuzlu evleriyle gündeme oturdu.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in lüks villası hayran bıraktı! Evinin salonda poz verdi! 4 katlı havuzlu, bahçeli, saray yavrusu gibi...

Ünlü çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, son olarak bir mobilya markası ile yapılan anlaşma kapsamında tam 80 milyon TL kazandı. Bu kazancı gayrimenkule yatırıma dönüştüren çift, sadece beş ay içinde ikinci bir villayı satın aldı. İkinci villaları için 4 milyon 250 bin dolar ödeyen çift, bu lüks konutu satın alarak mülk portföylerine bir yenisini eklemiş oldular.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in lüks villası hayran bıraktı! Evinin salonda poz verdi! 4 katlı havuzlu, bahçeli, saray yavrusu gibi...

Fahriye Evcen'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, yeni evinin salonu da dikkat çekti.