HaberlerGaleriKuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in lüks villası hayran bıraktı! Evinin salonda poz verdi! 4 katlı havuzlu, bahçeli, saray yavrusu gibi...
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in lüks villası hayran bıraktı! Evinin salonda poz verdi! 4 katlı havuzlu, bahçeli, saray yavrusu gibi...
"Kuruluş Osman"ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının önde gelen çiftlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Güzel oyuncu Fahriye Evcen, evinin salonunda verdiği pozlarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ünlü çiftin yaşadığı 4 katlı lüks villası ise görenleri adeta büyüledi. İşte Fahriye Evcen'den yeni paylaşımlar...
Giriş Tarihi: 06.03.2024 10:48Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 10:48