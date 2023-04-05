Kuruluş Osman’ın Nayman’ı Berik Aitzhanov bakın aslen nereli çıktı! Memleketiyle şaşırttı

atv ekranlarında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın oyuncuları izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Usta oyuncu kadrosuyla milyonları ekran başına kilitleyen dizide yaşanan son gelişmeler sonrası Nayman karakterine hayat veren Berik Aitzhanov araştırılmaya başlandı. Başarılı oyunculuğuyla izleyicinin takdirini kazanan Berik Aitzhanov'un aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Berik Aitzhanov memleketi...