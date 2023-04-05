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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Nayman’ı Berik Aitzhanov bakın aslen nereli çıktı! Memleketiyle şaşırttı

Kuruluş Osman’ın Nayman’ı Berik Aitzhanov bakın aslen nereli çıktı! Memleketiyle şaşırttı

atv ekranlarında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın oyuncuları izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Usta oyuncu kadrosuyla milyonları ekran başına kilitleyen dizide yaşanan son gelişmeler sonrası Nayman karakterine hayat veren Berik Aitzhanov araştırılmaya başlandı. Başarılı oyunculuğuyla izleyicinin takdirini kazanan Berik Aitzhanov'un aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Berik Aitzhanov memleketi...

Giriş Tarihi: 05.04.2023 16:49 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 16:56
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Kuruluş Osman’ın Nayman’ı Berik Aitzhanov bakın aslen nereli çıktı! Memleketiyle şaşırttı

Nayman karakteriyle Kuruluş Osman'a damgasını vuran Berik Aitzhanov, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Kuruluş Osman’ın Nayman’ı Berik Aitzhanov bakın aslen nereli çıktı! Memleketiyle şaşırttı

Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Aitzhanov, memleketiyle merak konusu oldu.

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Kuruluş Osman’ın Nayman’ı Berik Aitzhanov bakın aslen nereli çıktı! Memleketiyle şaşırttı

Peki Berik Aitzhanov nereli? İşte Berik Aitzhanov ve birçok ünlü ismin memleketi...

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Kuruluş Osman’ın Nayman’ı Berik Aitzhanov bakın aslen nereli çıktı! Memleketiyle şaşırttı

Burak Özçivit – Gaziantep

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Kuruluş Osman’ın Nayman’ı Berik Aitzhanov bakın aslen nereli çıktı! Memleketiyle şaşırttı

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