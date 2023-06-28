Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’dan korkutan paylaşım! Yaşadığı acıyı anlattı

Instagram hesabından kabaran vücudunun bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, "Güneş alerjisi oldum iyi mi... Bütün sırtım, kollarım, yüzüm böyle kıpkırmızı ve kabarık. Bir de fena kaşınıyor, kaşıyınca da yanıyor. Alerji kremiyle hapı kullanıyorum şimdi. Bayram sürecinde geçer herhalde dimi ya" ifadelerini kullandı.