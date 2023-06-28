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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy'dan korkutan paylaşım! Yaşadığı acıyı anlattı

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy'dan korkutan paylaşım! Yaşadığı acıyı anlattı

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy takipçilerini korkuttu. Sezonu tamamlamasının ardından eşi Berk Oktay ile tatile çıkan Atiksoy, son halini paylaştı. "Bütün sırtım, kollarım, yüzüm böyle kıpkırmızı ve kabarık. Bir de fena kaşınıyor" diyen oyuncu, yaşadığı acıyı anlattı.

Giriş Tarihi: 28.06.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 15:51
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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’dan korkutan paylaşım! Yaşadığı acıyı anlattı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle bir kez daha kendisine hayran bırakan Yıldız Çağrı Atiksoy, sevenlerini korkuttu.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’dan korkutan paylaşım! Yaşadığı acıyı anlattı

Sezonu tamamlamasının ardından eşi Berk Oktay ile tatile çıkan güzel oyuncu güneş alerjisi oldu.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’dan korkutan paylaşım! Yaşadığı acıyı anlattı

Zor günler geçiren Yıldız Çağrı Atiksoy'un vücudu kızararak kabardı. Oyuncu, son halini paylaşarak yaşadığını acıyı anlattı.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’dan korkutan paylaşım! Yaşadığı acıyı anlattı

Instagram hesabından kabaran vücudunun bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, "Güneş alerjisi oldum iyi mi... Bütün sırtım, kollarım, yüzüm böyle kıpkırmızı ve kabarık. Bir de fena kaşınıyor, kaşıyınca da yanıyor. Alerji kremiyle hapı kullanıyorum şimdi. Bayram sürecinde geçer herhalde dimi ya" ifadelerini kullandı.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’dan korkutan paylaşım! Yaşadığı acıyı anlattı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyunun annesiyle paylaşımı görenler hayran kaldı.