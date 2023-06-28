28 Haziran 2023, Çarşamba
Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy'dan korkutan paylaşım! Yaşadığı acıyı anlattı
Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy takipçilerini korkuttu. Sezonu tamamlamasının ardından eşi Berk Oktay ile tatile çıkan Atiksoy, son halini paylaştı. "Bütün sırtım, kollarım, yüzüm böyle kıpkırmızı ve kabarık. Bir de fena kaşınıyor" diyen oyuncu, yaşadığı acıyı anlattı.
Giriş Tarihi: 28.06.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 15:51
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