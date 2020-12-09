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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşi görenleri hayrete düşürdü! Özge Törer... Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşi görenleri hayrete düşürdü! Özge Törer...
ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun rolüne hayat veren Özge Törer, özel hayatıyla dikkat çekti. Bir çarşamba akşamına daha damga vuran Kuruluş Osman dizisindeki Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer büyük beğeni topladı. Özel hayatı mercek altına alınan Özge Törer'in kardeşi herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 09.12.2020 17:53 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 17:58
Kuruluş Osman'ın 37. bölümündeki Bala Hatun rolüyle adından söz ettiren Özge Törer, sosyal medyayı salladı. ATV'nin başarılı oyuncusu Özge Törer, özel hayatıyla da gündem oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bala Hatun rolüyle ATV izleyicisi tarafından alkış alan Özge Törer, dizide Osman Bey'e verdiği destekle de ilgi gördü.
Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer, sevenleri tarafından merak konusu oldu. Özel hayatı da mercek altına alınan Özge Törer'in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi. İşte ünlülerin kardeşleri...
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TOLGA SARITAŞ