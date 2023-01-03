HaberlerGaleriKuruluş Osman’da yer yerinden oynuyor! Osman Bey, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı’yı kurtarabilecek mi?
Kuruluş Osman’da yer yerinden oynuyor! Osman Bey, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı’yı kurtarabilecek mi?
atv ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 4 Ocak Çarşamba 20.00'de atv'de ekrana gelecek 111'inci bölümünde tüm ezberler bozulacak ve yer yerinden oynayacak. 'Geçen bölümün finaliyle seyirciyi merak içinde bırakan ve 111. Bölüm fragmanıyla rekor izlenmeye ulaşan 'Kuruluş Osman', Çarşamba akşamı Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek.
Giriş Tarihi: 03.01.2023 12:24Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 12:24