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Haberler Galeri Kuruluş Osman’da yer yerinden oynuyor! Osman Bey, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı’yı kurtarabilecek mi?

Kuruluş Osman’da yer yerinden oynuyor! Osman Bey, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı’yı kurtarabilecek mi?

atv ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 4 Ocak Çarşamba 20.00'de atv'de ekrana gelecek 111'inci bölümünde tüm ezberler bozulacak ve yer yerinden oynayacak. 'Geçen bölümün finaliyle seyirciyi merak içinde bırakan ve 111. Bölüm fragmanıyla rekor izlenmeye ulaşan 'Kuruluş Osman', Çarşamba akşamı Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek.

Giriş Tarihi: 03.01.2023 12:24 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 12:24
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Kuruluş Osman’da yer yerinden oynuyor! Osman Bey, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı’yı kurtarabilecek mi?

Söğüt basılmış her yer darmaduman olmuştur. Osman Bey ve alpları Dergah'a yapılan baskın için Söğüt'e girdiklerinde büyük bir tuzakla karşılaşırlar. Osman Bey ve Alpleri bu cendereden nasıl kurtulacaklardır?

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Kuruluş Osman’da yer yerinden oynuyor! Osman Bey, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı’yı kurtarabilecek mi?

111.Bölüm:

BALA HATUN ZİNDANA DÜŞÜYOR!

İsmihan Sultan; Şeyh Edebalı'yı ele geçirmiş, onun üzerinden Bala Hatun'u da tuzağa çekmeyi planlamaktadır. İsmihan Sultan'ın oynadığı oyunla Bala Hatun zindana düşer.

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Kuruluş Osman’da yer yerinden oynuyor! Osman Bey, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı’yı kurtarabilecek mi?

İsmihan Sultan, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı Marmaracık Hisarı'nda hapsetmektedir. Öktem Bey ve Bengi Hatun'un bu durum karşısındaki tutumu ne olacaktır?

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Kuruluş Osman’da yer yerinden oynuyor! Osman Bey, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı’yı kurtarabilecek mi?

OSMAN BEY, BALA HATUN'U VE EDEBALI'YI KURTARMAK İÇİN HAREKETE GEÇİYOR!

Osman Bey'in, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için neler yapacak? İsmihan Sultan, Osman Bey'e karşı Olof'u en zehirli silahı olarak kullanacaktır.

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Kuruluş Osman’da yer yerinden oynuyor! Osman Bey, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı’yı kurtarabilecek mi?

Osman Bey, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için zindana ulaştığında karşısında Olof ve İsmihan Sultan'ı bulur. İsmihan Sultan gözünü karartmıştır.