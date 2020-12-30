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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’da yeni dönem! Tüm dengeler değişecek! Savcı Bey şimdi ne yapacak? Kuruluş Osman’da yeni dönem! Tüm dengeler değişecek! Savcı Bey şimdi ne yapacak?
İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman'ın bu akşam 20:00'de atv'de ekrana gelecek. Osman Bey'in beylik postuna oturmasıyla yeni bir dönem başlarken kadroya yeni katılan oyuncular tüm dengeleri değiştirecek.
Giriş Tarihi: 30.12.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 17:02
Kayı Obası'nda uzun süredir devam eden beylik rekabeti, bu bölümde nihayet son bulacak. Ertuğrul Bey'in oğulları Savcı Bey, Osman Bey ve kardeşi Dündar Bey arasındaki beylik mücadelesinden Osman Bey'in galip çıkması ile Kayı Obası'nda kartlar yeniden dağıtılacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR SAVCI BEY ŞİMDİ NE YAPACAK?
Ertuğrul Bey tarafından alp başı olarak görevlendirilmesinin ardından beylik için öncelikli aday olduğunu düşünen Savcı Bey, kardeşinin posta oturmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Savcı Bey'in Osman Bey'in beyliğini nasıl karşılayacağı merak konusu.
DÜNDAR BEY'İN PLANI TUTMADI
Eşi Hazal Hatun tarafından beyliğin kendi hakkı olduğu konusunda ikna edilen Dündar Bey ise bey seçilebilmek için Kayı Obası'nın bazı beylerine altın vererek kendi tarafına çekmeye çalışacak. Beylik davasında Savcı Bey'i desteklermiş gibi görünen Dündar Bey'in bu planı suya düşünce, Hazal Hatun obadaki günlerinin sayılı olduğunu düşünerek paniğe kapılacak.
OSMAN BEY HAYALİNDE DEVLETİ KURMAK İÇİN ADIM ATACAK
Osman Bey'in Kayı beyi olmasıyla uç bölgesindeki dengeler tümüyle değişecek. Beylik emanetlerini teslim aldığı törende kuracağı devletin esaslarını açıklayan Osman Bey'in ilk uygulamaları ve Savcı Bey ile Dündar Bey'e karşı nasıl bir tavır takınacağı ise merakla bekleniyor.
BALA HATUN SORUMLULUK ALIYOR
Diğer yanda bey hanımı olarak yeni sorumluluklar üstlenen Bala Hatun'un en büyük destekçisi her zaman olduğu gibi Selcan Hatun olacak. Selcan Hatun'un, Bala Hatun'a tavsiyelerde bulunduğu sahne, 'Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün en çok dikkat çeken sahnelerinden biri olacak.