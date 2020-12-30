Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Akıncı’ya transfer oldu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Akıncı’ya transfer oldu!
Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Atv'nin yeni bombası Akıncı'ya transfer oldu. 1 Ocak 2021'de izleyici karşısına çıkacak olan Akın, aksiyon dolu fragmanlarıyla ilgi odağı olurken dizinin güçlü oyuncu kadrosu da göz doldurdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı, 2021'in ilk dizisi Akıncı'da ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 30.12.2020 17:42
1 Ocak 2021'de ilk kez izleyici karşısına çıkacak olan ve fragmanlarıyla büyük merak uyandıran Akıncı dizisinin oyuncu kadrosunda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ateş karakterine hayat veren Erkan Bektaş yer alıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tipi'ye tuzak kuran ve hainliği ile kendine vahim bir son hazırlayan Ateş, Akıncı dizisinde Kemal olarak karşımıza çıkıyor.
ATV'nin merakla beklenen dizisi Akıncı 1. bölüm fragmanı ve afişi yayınlandı, heyecanın dozu arttı. Yeni yılın ilk gününde izleyiciyle buluşacak olan dizi, köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatacak.
Atv'de ekran macerasına başlamak için gün sayan Akıncı'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini ise Veli Çelik üstleniyor.
Sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla Akıncı, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021'de saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.