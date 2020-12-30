Akıncı dizisinin yıldızı Büşra Develi o görüntüleri sosyal medyadan paylaştı! İşte Akıncı dizisi oyuncuları ve senaryosu

ATV Türkiye'ye 2021'in ilk dizisi Akıncı'yı armağan ediyor. 1 Ocak akşamı izleyici karşısına çıkacak olan Akıncı dizisinin yıldızı Büşra Develi, son fragmanın görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Akıncı için geri sayım başladı. İşte Akıncı dizisi oyuncuları ve senaryosu...