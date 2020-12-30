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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Akıncı dizisinin yıldızı Büşra Develi o görüntüleri sosyal medyadan paylaştı! İşte Akıncı dizisi oyuncuları ve senaryosu Akıncı dizisinin yıldızı Büşra Develi o görüntüleri sosyal medyadan paylaştı! İşte Akıncı dizisi oyuncuları ve senaryosu
ATV Türkiye'ye 2021'in ilk dizisi Akıncı'yı armağan ediyor. 1 Ocak akşamı izleyici karşısına çıkacak olan Akıncı dizisinin yıldızı Büşra Develi, son fragmanın görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Akıncı için geri sayım başladı. İşte Akıncı dizisi oyuncuları ve senaryosu...
Giriş Tarihi: 30.12.2020 15:43
ATV'nin yeni dizisi Akıncı 1 Ocak Cuma akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye'nin heyecanla beklediği Akıncı dizisi yeni fragmanıyla büyük beğeni topladı. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Büşra Develi de Akıncı'nın yeni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye gündemine damga vuran Akıncı dizisi oyuncu kadrosundan senaryosuna kadar beğeni topladı. Başrol oyuncularından Büşra Develi de sosyal medya platformu Instagram'dan yeni fragmanı yayınladı.