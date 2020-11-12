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12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Savcı Bey arasında büyük yüzleşme! ‘Beylik emanetini ben alacağım’ Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Savcı Bey arasında büyük yüzleşme! ‘Beylik emanetini ben alacağım’
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', heyecanla takip edilen 33'üncü bölümüyle çarşamba akşamına bir kez daha damga vurdu. Kuruluş Osman bu bölümünde Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni kaybederken Osman Bey ve Savcı Bey yüzleşme bölüme damga vurdu.
Giriş Tarihi: 12.11.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 13:43
#DirilişDestanı etiketiyle sosyal medyada ses getiren 'Kuruluş Osman'ın 33'üncü bölümünde; Osman Bey, Mönke ve Geyhatu'yu yüzleştirdi ve Mönke'nin ihanet itirafının ardından oğlunun cezasını bizzat Geyhatu verdi. Kayı Obası'nı Moğol tehlikesinden sıyrılırken; Kayıların, Moğollarla uğraşmasını fırsat bilen Nikola, Helen'in gösterdiği gizli geçidi de kullanarak Flatyos ve askerleri ile birlikte Kulucahisar Kalesi'ne baskın yaptı ve kale Bizans'ın eline geçti.
Moğol belasını savuşturan Kayı Obası, Ertuğrul Bey'in hastalığının kötüleşmesi ile sarsılırken; Kulucahisar'ın kaybedildiğini öğrenen Osman Bey, toy toplanmasını beklemeden derhal Alpleri ile birlikte harekete geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Esirleri almak için Nikola'ya fidye teklif ederek kaleye giren ve Flatyos'u esir almak suretiyle esirleri kurtaran Osman Bey, obada Savcı Bey tarafından pek hoş karşılanmadı. Osman Bey'in emrine itaatsizlik ettiğini söyleyen Savcı Bey, Osman Bey'i tutuklayacağını açıklayınca obada ortalık karıştı. Osman Bey ve destekçileri, Savcı Bey ile alpleri ile karşı karşıya gelirken, Ertuğrul Bey'den gelen haber kavganın bir tarafa bırakılmasına neden oldu.
Dizinin finalinin ardından yayınlanan 34'ücü bölüm tanıtımı ise heyecanla beklenen yeni bölümden ipuçları verdi. Yeni tanıtımda Osman Bey'in "Kardeşler emmile devri bitmiştir, hatır gönül işi bitmiştir, şimdi devlet olma vaktidir" sözleri şimdiden yeni bölüm için heyecan yarattı.
Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni nasıl geri alacak? Savcı Bey ve Osman Bey arasındaki gerilim devam edecek mi? Ertuğrul Bey, hastalığını yenebilecek mi? Selcan Hatun'un obaya gelişi, Hazal Hatun'u nasıl etkileyecek? Yavlak Arslan'ı beylerbeyi yapan Geyhatu şimdine planlıyor? Nikola'nun Söğüt'e baskın planına kim dur diyecek?
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', 18 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak 34'üncü bölümüyle çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.