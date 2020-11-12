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12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Farah Zeynep Abdullah Murat Boz’la aşk yaşadığı haberlerini ti’ye aldı Farah Zeynep Abdullah Murat Boz’la aşk yaşadığı haberlerini ti’ye aldı
Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Farah Zeynep Abdullah'ın Murat Boz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bir müzik çalışması için bir araya gelen ve arkadaşlıkları aşka dönüştüğü iddia edilen ikili, çıkan haberlere sosyal medya üzerinden cevap verdi. Farah Zeynep Abdullah, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iddaları ti'ye aldı.
Giriş Tarihi: 12.11.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 11:59
Geçtiğimiz günlerde bir mekanda görüntülenen Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemin gelmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İddialara göre Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah bir müzik projesi üzerine çalıştıkları için bir araya gelmiş ve aşk başlamıştı. Abdullah bu iddialara hem video ile hem de Twitter üzerinden yanıt verdi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Farah Zeynep Abdullah "Bir kadın ve bir erkek arkadaş olabilir, kesin bilgi yayalım" paylaşımı yaptı.
Güzel oyuncu ardından Instagram hesabından paylaştığı video ile çıkan haberleri ti'ye aldı. Abdullah'ın "Murat Boz ile sevgiliymişiz bir de gizliyormuşuz" dediği videoyu Murat Boz da paylaşmayı ihmal etmedi.
Murat Boz, ayrıca Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 'Hayatımda kimse yok' dedi.