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KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA

Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor. Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır. Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider. Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü obadaki dengeleri değiştirirken; Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gitmesi üzerine Savcı Bey, Osman Bey'in tutuklanması emrini verir...

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KURULUŞ OSMAN'DA GEÇEN HAFTA

Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer. Bamsı Bey, Kayı Obası'na dönerek Ertuğrul Bey'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar. Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir...

Dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Ertuğrul Bey, Osman Bey'in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek? Bala Hatun ve Hazal Hatun arasında köprüler atılıyor mu? Gündüz Bey'in akıbeti ne olacak?