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12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Arka Sokaklara sürpriz 2 isim: Arka Sokaklar yeni oyuncuları Serhat Midyat (Servan) ve Gaye Gürsel (Esra) kimdir? Arka Sokaklara sürpriz 2 isim: Arka Sokaklar yeni oyuncuları Serhat Midyat (Servan) ve Gaye Gürsel (Esra) kimdir? Arka Sokaklar'da sürpriz gelişme yaşanıyor. Kanal D'de ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisinin kadrosu genişliyor. Dizinin yeni bölümü itibarıyla kadroya 2 yeni isim katılıyor. Geçtiğimiz haftalarda 3 yeni ismin katıldığı dizide bu hafta ünlü oyuncular Serhat Midyat ve Gaye Gürsel kadroya dahil oluyor. Peki, Arka Sokaklar yeni oyuncuları Serhat Midyat (Servan) ve Gaye Gürsel (Esra) kimdir? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 12.11.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 13:58
Arka Sokaklar yeni oyuncuları kimler? Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'ın yeni bölümü 13 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde sürpriz iki yeni oyuncu daha kadroya katıldı. Serhat Midyat ve Gaye Gürsel'in izleyici karşısına çıkacağı dizide hangi karakterleri canlandıracağı merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar yeni oyuncuları Serhat Midyat (Servan) ve Gaye Gürsel (Esra) kimdir?
GALERİ DEVAM EDİYOR ARKA SOKAKLAR YENİ OYUNCULARI KİMDİR?
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın 565'inci bölümünde kadroya dahil oluyor.
Serhat Midyat, Rıza Baba'nın peşinde olduğu "Servan" karakteriyle; Gaye Gürsel ise yolları bir şekilde Hüsnü Başkomiser ile kesişen "Esra" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
GAYE GÜRSEL KİMDİR?
Gaye Gürsel, 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimini tamamladı. 2004 yılında yayınlanan Haziran Gecesi isimli dizide canlandırdığı Ninan karakteriyle kamera karşısına geçti. Daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Safiye rolüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
GAYE GÜRSEL'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
* Haziran Gecesi (Ninan) (TV Dizisi) - 2004
* Kaybolan Yıllar (Şebnem) (TV Dizisi) - 2006 * Tutkunum Sana (Zeynep) (TV Dizisi) - 2006 * Asi (Dora) (TV Dizisi) - 2007 * Senin Uğruna (TV Dizisi) - 2007 * Elif (Nilgül) (TV Dizisi) - 2008 * Dersimiz: Atatürk (Öğretmen)(Sinema Filmi) - 2009 * Makber (Gamze) (TV Dizisi) - 2010 * Öğretmen Kemal (Öğretmen) (TV Dizisi) - 2010 * Gelecek Uzun Sürer (Sumru) (Sinema Filmi) - 2011 * İşler Güçler (Feride) (TV Dizisi) - 2012/2013 * (Safiye) (TV Dizisi) - 2013/2016 * Bu İşte Bir Yalnızlık Var (Nazlı) (Sinema Filmi) - 2013 * Meleklerin Mucizesi (Nur (Melek)) - 2014 * Müthiş Bir Film (Sinema Filmi) - 2016 SERHAT MİDYAT KİMDİR?
Serhat Midyat, 22 Aralık 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculukla ilgili çeşitli eğitimler aldı. 2005 yılında Son Çıkış dizisiyle televizyon dünyasına girdi. Avlu dizisinde konuk oyuncu oldu. 2018'de TRT ekranlarına gelen Halka dizisinde Altan karakterini canlandırdı.
Tiyatro oyunu Tanrının İkinci Oğlu / Oyuncu - 2018 Rol Aldığı Diziler: Halka (Altan, 2018) Son Çıkış (2015) Rol Aldığı Filmler: I Am You (2019) Lady Winsley (2018) Martıların Efendisi (Hakim, 2017) Kaygı (İçişleri Bakanı, 2017) ARKA SOKAKLAR 565. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Terör örgütünün üst düzey yöneticisi Servan, kendilerine başarılı operasyonlar düzenleyen ekibimizi hedefine alıyor.