Arka Sokaklar yeni oyuncuları kimler? Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'ın yeni bölümü 13 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde sürpriz iki yeni oyuncu daha kadroya katıldı. Serhat Midyat ve Gaye Gürsel'in izleyici karşısına çıkacağı dizide hangi karakterleri canlandıracağı merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar yeni oyuncuları Serhat Midyat (Servan) ve Gaye Gürsel (Esra) kimdir?