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Kuruluş Osman’da Osman Bey ile Geyhatu karşı karşıya

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 2 Mart Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek 84'üncü bölümüyle nefes kesecek. Haftanın en çok izlenen dizisi olan 'Kuruluş Osman'da, Osman Bey ağır yaralanmasına rağmen Geyhatu'nun peşini bırakmaz. Osman'a olan hıncını hatunlarından çıkarmaya kararlı olan Vezir Alemşah ise Kayı Obasını basıp hatunlarını tutuklayacaktır.

Giriş Tarihi: 01.03.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022 13:04
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Kuruluş Osman’da Osman Bey ile Geyhatu karşı karşıya

84.Bölüm:

Vezir Alemşah kayı obasını basıp hatunları tutukluyor!

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ile Geyhatu karşı karşıya

Osman Bey Geyhatu'yu gafil avlamışken birden karşısında Vezir Alemşah'ı bulur. Büyük bir cenderenin içindedirler. Osman Bey Geyhatu'yu yakalamak için cendereden sıyrılır. Geyhatu'nun izini sürmeye başlar. Fakat geride kalan alplar yaralı halde Vezir Alemşah'a esir düşerler? Alplar'ın akıbeti ne olacaktır?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ile Geyhatu karşı karşıya

Bala Hatun'un doğum sancıları başlamıştır. Kayı Obasında Bala'nın doğum telaşı varken Vezir Alemşah obaya yıldırım gibi düşer. Vezir Alemşah Osman'a olan hıncını hatunlarından çıkarmaya kararlıdır. Hatunları yargılayacaktır. Onları tutuklatıp Söğüt'e doğru yola çıkar. Bala'nın sancıları dinmemektedir. Hatunlar düştükleri zor durumdan nasıl kurtulacaktır?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ile Geyhatu karşı karşıya

Geyhatu ağır yarasına rağmen ustaca saklanmayı başarır. Fakat Osman'ın daima bir planı vardır. Osman Bey Geyhatu'yu nasıl yakalayacaktır?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ile Geyhatu karşı karşıya

Bir yandan Geyhatu'ya hesap sormak için uğraş veren Osman Bey Bala Hatun'un haberini alır. Osman Bey Bala Hatun'u görebilecek midir?