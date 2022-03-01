Kuruluş Osman’da Osman Bey ile Geyhatu karşı karşıya

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 2 Mart Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek 84'üncü bölümüyle nefes kesecek. Haftanın en çok izlenen dizisi olan 'Kuruluş Osman'da, Osman Bey ağır yaralanmasına rağmen Geyhatu'nun peşini bırakmaz. Osman'a olan hıncını hatunlarından çıkarmaya kararlı olan Vezir Alemşah ise Kayı Obasını basıp hatunlarını tutuklayacaktır.