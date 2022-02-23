23 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Kuruluş Osman 83. bölüm canlı izle | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

Kuruluş Osman 83. bölüm canlı izle | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
ABONE OL
Kuruluş Osman 83. bölüm canlı izle | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

ATV'nin fenomen yapımı Kuruluş Osman, yeni sezonuyla ekranlara döndü. Yayınlanan iki sezonunda reytinglerin zirvesinden inmeyen ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman' dizisinin yeni bölümüne “Bu topraklar bizimdir! Dostane olana yurt! Düşmanlık edene ise mezar olacaktır!” sözü damga vurdu. Kuruluş Osman 83. yeni bölümünü ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA