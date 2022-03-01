Meltem Miraloğlu soluğu savcılıkta aldı! O isim için harekete geçti

Hayat Devam Ediyor dizisinde canlandırdığı çocuk gelin rolüyle hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu, yeni dizi teklifleri alamayınca Amerika'ya yerleşmişti. Kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli bir Amerikalı ile evlenmesinin ardından magazinin gündemine oturan Miraloğlu, hakkında haberler yapan Onur Akay'ın peşine düştü. Daha önce 50 bin dolarlık tazminat davası açan oyuncu bir kez daha soluğu savcılıkta aldı.