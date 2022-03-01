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Meltem Miraloğlu soluğu savcılıkta aldı! O isim için harekete geçti

Hayat Devam Ediyor dizisinde canlandırdığı çocuk gelin rolüyle hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu, yeni dizi teklifleri alamayınca Amerika'ya yerleşmişti. Kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli bir Amerikalı ile evlenmesinin ardından magazinin gündemine oturan Miraloğlu, hakkında haberler yapan Onur Akay'ın peşine düştü. Daha önce 50 bin dolarlık tazminat davası açan oyuncu bir kez daha soluğu savcılıkta aldı.

Giriş Tarihi: 01.03.2022 13:57
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Meltem Miraloğlu soluğu savcılıkta aldı! O isim için harekete geçti

Hayat Devam Ediyor dizisiyle yıldızı parlayan ve ABD'ye yerleşip kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli bir Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun özel hayatı sık sık gündeme geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Meltem Miraloğlu soluğu savcılıkta aldı! O isim için harekete geçti

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a, 50 bin dolarlık tazminat davası açan oyuncu bu davadan istediğini alamadı.

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Meltem Miraloğlu soluğu savcılıkta aldı! O isim için harekete geçti

Oyuncu pes etmedi ve Akay hakkında zorlama hapis cezası kararı çıkarttırdı.

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Meltem Miraloğlu soluğu savcılıkta aldı! O isim için harekete geçti

Miraloğlu, şimdi de mağdur olarak geçtiğimiz 14 Şubat'ta İstanbul Anadolu 3. Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

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Meltem Miraloğlu soluğu savcılıkta aldı! O isim için harekete geçti

Açılan davada karşı taraf olan Onur Akay hakkında ihtiyati tedbir talep eden Miraloğlu, ayrıca Akay'ın internet üzerinden evliliği hakkında yayımladığı yazı, röportaj, video, yorum vb. içeriklerin kaldırılmasını da istedi.