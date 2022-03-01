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Oğuzhan Koç Demet Özdemir için bıçak altına yattı! Bambaşka biri oldu

Yılbaşında çıktıkları Paris tatilinin ardından yollarını ayıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ayrılığa fazla dayanamamıştı. Arkadaşlarının araya girmesiyle ilişkilerini bir şans daha veren ikili, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik kararı almıştı. Ancak bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Oğuzhan Koç, düğün öncesi yakışıklı bir damat olmak için bıçak altına yattı.

Giriş Tarihi: 01.03.2022 12:32
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Oğuzhan Koç Demet Özdemir için bıçak altına yattı! Bambaşka biri oldu

Gittikleri Paris tatili dönüşünde ilişkilerini sonlandıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ayrılığa bir ay dayanabildi. Birbirlerinden ayrı kalamayan ünlü çiftten Oğuzhan Koç, barışmanın hemen ardından sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

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Oğuzhan Koç Demet Özdemir için bıçak altına yattı! Bambaşka biri oldu

Özdemir ise 14 Şubat Sevgililer Gününde kendisine evlenme teklifi eden Koç'a 'evet' yanıtını verdi.

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Oğuzhan Koç Demet Özdemir için bıçak altına yattı! Bambaşka biri oldu

Evlilik teklifinin detayları ise günlerce konuşulmuştu. Magazin basınının en gözde çifti konumundaki Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisi hakkında bir yazı kaleme alan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Oğuzhan Koç'la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

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Oğuzhan Koç Demet Özdemir için bıçak altına yattı! Bambaşka biri oldu

Onur Akay şu ifadeleri kullandı: "Önümüzdeki aylarda Demet Özdemir'le dünya evine girmeye hazırlanan Oğuzhan Koç, hazırlıklara başladı ve düğün öncesinde göbek ve kalça yağlarını aldırdı. Operasyon sonrası Liposuction yaptırdığı bölgelerde ödem ve morluklar oluştuğu için sıkıntılar yaşadığını da öğrendim. Koç, şimdilerde evde dinleniyormuş."

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Oğuzhan Koç Demet Özdemir için bıçak altına yattı! Bambaşka biri oldu

"Ayrıca baş dönmesi ve ağrı gibi problemler yaşadığını da öğrendiğim Oğuzhan, düzenli olarak masaj yaptırıyor ve korse de takıyormuş. Yakışıklı bir damat olmak için bıçak altına yatan ve ağrılar çeken Oğuzhan Koç'a acil şifalar dilerim."