Oğuzhan Koç Demet Özdemir için bıçak altına yattı! Bambaşka biri oldu

"Ayrıca baş dönmesi ve ağrı gibi problemler yaşadığını da öğrendiğim Oğuzhan, düzenli olarak masaj yaptırıyor ve korse de takıyormuş. Yakışıklı bir damat olmak için bıçak altına yatan ve ağrılar çeken Oğuzhan Koç'a acil şifalar dilerim."