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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman'da Osman Bey Haçlı ittifakına kafa tutuyor! Alplerin ölüm kalım savaşı nasıl sonuçlanacak? Kuruluş Osman'da Osman Bey Haçlı ittifakına kafa tutuyor! Alplerin ölüm kalım savaşı nasıl sonuçlanacak?
Kuruluş Osman muhteşem bir bölümle ekranlara geri dönüyor. Yılbaşı için verilen aranın ardından 42. bölümüyle ekrana dönecek olan Kuruluş Osman'a aksiyon sahneleri damga vuracak. Kuruluş Osman'ın ekrana gelecek yeni bölümünde, Osman Bey, kendisine karşı kurulan Haçlı ittifakının karşısına dikilecek. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 19.01.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 13:36
Türk dizi tarihinin en iddialı aksiyon sahnelerinin yer aldığı 42'nci bölüme, Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla karşı karşıya geldiği nefes kesen savaş sahnesi damgasını vuracak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Osman Bey, çağrısı üzerine Söğüt'teki toya katılmak için yola düşen ve Flatyos ve adamları tarafından şehit edilen Türk beylerinin intikamını almak üzere canını ortaya koyarak savaşa girecek.
TEKFURLAR TOPLANIYOR HAÇLI İTTİFAKI KURULUYOR
Konstantinopolis'ten gönderilen yeni birlikler sayesinde güçlenen Nikola, cüretini artırarak bölgedeki tüm tekfurları bayrağı altında topladığı bir Haçlı ittifakı kuracağını ilan eder.
Kayı Beyi olduktan sonra hedefine İnegöl Kalesi'ni koyan ve Türk boylarını birleştirmek üzere harekete geçen Osman Bey; Nikola'yı engellemek için zekice bir harekat planlar.
Osman Bey, Ertuğrul Bey'in vasiyeti uyarınca yeni bir hatun alacağını Bala Hatun'a bildirirken; Dündar Bey ise beyliğini kabul etmiş göründüğü yeğenine karşı plan kurmaktan ve beylik üzerindeki iddiasından vazgeçmez.