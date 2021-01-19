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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkından sonra Can Yaman’dan flaş hamle! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkından sonra Can Yaman’dan flaş hamle!
Yılbaşını birlikte geçiren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Artık ilişkilerini gizlemeyen çift, birlikte fotoğraflarını paylaşmaya da başladı. Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'la fotoğrafını paylaşmasının ardından eski sevgilisi Can Yaman'dan flaş bir hamle geldi.
Giriş Tarihi: 19.01.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 11:54
Demet Özdemir-Oğuzhan Koç aşkının ortaya çıkmasının ardından adı bir dönem Demet Özdemir ile aşk yaşadığı Can Yaman'dan flaş bir hamle geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaman, eski partneri Demet Özdemir ile 'Erkenci Kuş' dizisi döneminde çekilmiş bazı karelerini sosyal medya hesabından sildi. Geçtiğimiz günlerde İtalyan spor spikeri ile adı anılan Yaman'ın bu hamlesi ikilinin hayranlarını şaşırttı.
Demet Özdemir ile Can Yaman, 'Erkenci Kuş' dizisinde birlikte rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başlamış, bir süre sonra ayrılmıştı.
Can Yaman, dizi finalinden sonra verdiği bir röportajda, "Demet'in libidosu yüksekti, snop bir kız olsa bu uyumu yakalayamazdık" şeklindeki sözleri ile günlerce konuşulmuştu.
Yaman'ın sözleri eski sevgilisi ile arasını açmıştı. Özdemir'in de yakışıklı oyuncuya haber göndererek, "Adımı anma" dediği, hatta arama motorlarından ikisiyle ilgili haberlerin kaldırılmasını talep ettiği iddia edilmişti.