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19 Ocak 2021, Salı
Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hayriye’si Sabina Toziya memleketiyle şaşırttı! Herkes Karadenizli sanıyordu…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hayriye’si Sabina Toziya memleketiyle şaşırttı! Herkes Karadenizli sanıyordu…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Sabina Toziya, memleketiyle şaşırttı. EDHO'da canlandırdığı Hayriye Ana karakteriyle gönüllere taht kuran Sabina Toziya, dizinin en sevilen isimlerinden oldu. Diziden ani ayrılışı sevenlerini üzerken usta oyuncunun memleketi herkesi şaşırttı. İşte EDHO'nun yıldızı Sabina Toziya'nın memleketi...
Giriş Tarihi: 19.01.2021 15:21 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 15:21