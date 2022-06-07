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Kuruluş Osman’da Osman Bey düşmanlarına büyük oyun kuruyor! Barkın’ı bekleyen hazin son

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek 97'nci bölümüyle nefesleri kesecek. 'Kuruluş Osman'da yıllarca büyük hainlikler yapan Barkın Bey'in foyası ortaya çıkarken, Osman Bey ve Alpları Yenişehir fethi için bütün hazırlıkları tamamlamıştır. Osman Bey'in hedefi Yenişehir'dir.

Giriş Tarihi: 07.06.2022 12:57
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Kuruluş Osman’da Osman Bey düşmanlarına büyük oyun kuruyor! Barkın’ı bekleyen hazin son

97.Bölüm:

OSMAN BEY CEBE'Yİ ELE GEÇİRDİ

Osman Bey, Moğol Komutanı Cebe ve Ramanos'un kurduğu tuzaktan, kurduğu oyunla kurtulur.

Cebe'yi ele geçirirken Romanos son anda elinden kaçar. Osman Bey, Cebe'den bütün gerçeği öğrenebilecek midir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’da Osman Bey düşmanlarına büyük oyun kuruyor! Barkın’ı bekleyen hazin son

BARKIN'IN FOYASI ORTAYA ÇIKIYOR

Selvi'nin ölümüyle yıkılan Barkın'ın gözü artık hiçbir şey görmez. Herkesi gözden çıkarmıştır. Osman Bey ve Hatunlarına büyük bir tuzak kurma hazırlığındadır. Barkın Bey'in aklından geçen nedir? Yıllarca büyük hainlikler yapan Barkın Bey'in foyası ortaya çıkmıştır. Barkın Bey, Osman Bey'in gazabından kurtulabilecek midir?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey düşmanlarına büyük oyun kuruyor! Barkın’ı bekleyen hazin son

OSMAN BEY ÇOBANOĞLU ALİ BEYİ MAHÇUP EDİYOR

Çobanoğlu Ali Bey oğlunun yaralanma haberinden sonra küplere biner. Osman Bey'e elçisiyle haber yollar. Aktemur'u ve Turgut'u istemektedir. Osman Bey, Ali Bey'i mahcup edecek önemli bir hamlede bulunacaktır. Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey düşmanlarına büyük oyun kuruyor! Barkın’ı bekleyen hazin son

OSMAN BEY YENİŞEHİR'İN KAPISINDA

Bütün karmaşaya rağmen Osman Bey, Yenişehir fethi için hazırlıkları sürdürmektedir. Romanos, Osman Bey'in elinden kurtulup Yenişehir'e gelmiş savunma hattını güçlendirmeye çalışmaktadır. Osman Bey'in Yenişehir'deki haber ağı Romanos'un planlarını Osman Bey'e ulaştırabilecek midir? Romanos, Osman Bey'in Yenişehir'deki gizli örgütlenmesine karşı nasıl bir hamlede bulunacaktır? Osman Bey ve Alpları, Yenişehir fethi için bütün hazırlıkları tamamlamıştır. Osman Bey yüzünü artık garba dönmüştür. Hedefi Yenişehir'dir. Devlet olma yolundaki en önemli kapı olan Yenişehir kapıları açılacak mıdır? Osman Bey'i, Yenişehir kapılarında neler beklemektedir?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey düşmanlarına büyük oyun kuruyor! Barkın’ı bekleyen hazin son

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek