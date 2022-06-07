07 Haziran 2022, Salı
Kuruluş Osman’da Osman Bey düşmanlarına büyük oyun kuruyor! Barkın’ı bekleyen hazin son
atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek 97'nci bölümüyle nefesleri kesecek. 'Kuruluş Osman'da yıllarca büyük hainlikler yapan Barkın Bey'in foyası ortaya çıkarken, Osman Bey ve Alpları Yenişehir fethi için bütün hazırlıkları tamamlamıştır. Osman Bey'in hedefi Yenişehir'dir.
Giriş Tarihi: 07.06.2022 12:57
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