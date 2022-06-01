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Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle | Kuruluş Osman 96. bölüm canlı izle

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Giriş Tarihi: 01.06.2022
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Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle | Kuruluş Osman 96. bölüm canlı izle

ATV'nin fenomen yapımı Kuruluş Osman, yeni sezonuyla ekranlara döndü. Yayınlanan iki sezonunda reytinglerin zirvesinden inmeyen ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman' dizisinin yeni bölümüne "İstek ya da emir, imkansızı olur kılmaz!" sözü damga vurdu. Kuruluş Osman 96. bölümünü ahaber.com.tr sayfamız üzerinden tekrar izleyebilirsiniz.

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