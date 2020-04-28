Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey ve Dündar karşı karşıya!

Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi? Tüm bu sorular çarşamba akşamı 21.00'de atv ekranında yanıt bulacak.

