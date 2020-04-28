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Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey ve Dündar karşı karşıya!

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da kılıçlar çekiliyor. Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümünde Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor. Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümüne yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 11:46
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Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey ve Dündar karşı karşıya!

'Kuruluş Osman'ın 29 Nisan Çarşamba saat 21.00'de atv'de ekrana gelecek heyecan ve sürprizlerle dolu 19. bölümünde; Osman Bey, Dündar karşı karşıya geliyor, kılıçlar çekiliyor!

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Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey ve Dündar karşı karşıya!

'Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor...

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Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey ve Dündar karşı karşıya!

Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi? Tüm bu sorular çarşamba akşamı 21.00'de atv ekranında yanıt bulacak.

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Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey ve Dündar karşı karşıya!

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey ve Dündar karşı karşıya!

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