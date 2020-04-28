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Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey ve Dündar karşı karşıya!
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da kılıçlar çekiliyor. Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümünde Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor. Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümüne yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 28.04.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 11:46
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