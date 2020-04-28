Nur Yerlitaş’ın vasiyeti ortaya çıktı!

VEFATINDAN ÖNCE AYAĞINI KIRDI

Nur Yerlitaş'ın ölümünden iki gün önce ise yataktan düşerek hayatını kırdığı ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Magazin muhabiri Burhan Akdağ, Nur Yerlitaş'ın hastaneye kaldırılmasının ardından tedavisine evde devam edildiğini ve ünlü modacının hayatını evde kaybettiğini söylemişti.