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Nur Yerlitaş’ın vasiyeti ortaya çıktı!

Nur Yerlitaş'ın ölüm haberiyle herkesi şoka uğrattı. Geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisiyle tedavi altına alınan Yerlitaş dün evinde hayatını kaybetti. Acı haberi aldıktan sonra sanat dünyası yasa boğulurken, Sibel Can ve Ebru Gündeş koşarak ünlü modacının evinde gitti. Bugün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'de kılınacak namaz sonrası Ulus Mezarlığında toprağa verilecek olan 64 yaşındaki modacının ölüm nedeni merak edilirken, vasiyeti ortaya çıktı. İşte Nur Yerlitaş'ın vefatının ardından ortaya çıkan gerçekler...

Nur Yerlitaşın hayatını kaybetti Sibel Can gözyaşlarına boğuldu! Nur Yerlitaş kimdir? Ölüm sebebi ne? Kaç yaşında... |Video NUR YERLİTAŞ KİMDİR? |VİDEO

Giriş Tarihi: 28.04.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 12:24
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Nur Yerlitaş’ın vasiyeti ortaya çıktı!

Ünlülerin modacısı olarak bilinen Nur Yerlitaş, televizyon ekranlarında yayımlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla oldukça geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı, geçtiğimiz yıl beyin kanseri sebebiyle beyin ameliyatı oldu fakat hastalığı yeniden nüksetmişti. Dün evinde hayatını kaybeden Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı.

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Nur Yerlitaş’ın vasiyeti ortaya çıktı!

VEFATINDAN ÖNCE AYAĞINI KIRDI

Nur Yerlitaş'ın ölümünden iki gün önce ise yataktan düşerek hayatını kırdığı ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Magazin muhabiri Burhan Akdağ, Nur Yerlitaş'ın hastaneye kaldırılmasının ardından tedavisine evde devam edildiğini ve ünlü modacının hayatını evde kaybettiğini söylemişti.

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Nur Yerlitaş’ın vasiyeti ortaya çıktı!

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Uzun bir süredir kanser tedavisi gören Yerlitaş'ın ölümünün ardından vasiyeti de ortaya çıktı. Nur Yerlitaş'ın vasiyeti, annesinin mezarının yanına gömülmek olduğu öğrenildi.

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Nur Yerlitaş’ın vasiyeti ortaya çıktı!

CENAZESİ BUGÜN

Yerlitaş, bugün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'de kılınacak namaz sonrası Ulus Mezarlığında toprağa verilecek.

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Nur Yerlitaş’ın vasiyeti ortaya çıktı!

Nur Yerlitaş'ın ölüm haberini alır almak evine giden yakın arkadaşı Sibel Can, Yerlitaş'ın cenazesinin taşındığı anda tabutun arkasında yer aldı.