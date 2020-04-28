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Nur Yerlitaş’ın vasiyeti ortaya çıktı!
Nur Yerlitaş'ın ölüm haberiyle herkesi şoka uğrattı. Geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisiyle tedavi altına alınan Yerlitaş dün evinde hayatını kaybetti. Acı haberi aldıktan sonra sanat dünyası yasa boğulurken, Sibel Can ve Ebru Gündeş koşarak ünlü modacının evinde gitti. Bugün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'de kılınacak namaz sonrası Ulus Mezarlığında toprağa verilecek olan 64 yaşındaki modacının ölüm nedeni merak edilirken, vasiyeti ortaya çıktı. İşte Nur Yerlitaş'ın vefatının ardından ortaya çıkan gerçekler...
Giriş Tarihi: 28.04.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 12:24
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