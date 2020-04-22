23 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kuruluş Osman 18. bölüm tek parça izle | Kuruluş Osman yeni bölüm izle

Kuruluş Osman 18. bölüm tek parça izle | Kuruluş Osman yeni bölüm izle

18. bölüm tek parça izle! tek parça izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman tek parça kesintisiz izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman’da bu hafta; Gündüz Bey, Alişar'ın baskısına karşı Kayı Obası'nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey'in Bizans prensesi Adelfa'yı elinden almasına nasıl yanıt verecek? İşte Kuruluş Osman 18. bölüm tek parça izleme ekranı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
ABONE OL
KURULUŞ OSMAN 18. YENİ BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

18. yeni bölüm tek parça tek parça izle! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 18. bölüm tek parça izle! Çarşamba akşamlarının zirvede yer alan dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. Kuruluş Osman 18. bölümü izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, Kuruluş Osman 18. bölüm tek parça kesintisiz tek parçaizleme sayfası!

KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA
Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozabilecek mi? Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar'a nasıl destek verecek? Gündüz Bey, Alişar'ın baskısına karşı Kayı Obası'nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey'in Bizans prensesi Adelfa'yı elinden almasına nasıl yanıt verecek?

KURULUŞ OSMAN 18. YENİ BÖLÜM İZLE

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA