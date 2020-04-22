Kuruluş Osman 18. bölüm tek parça izle | Kuruluş Osman yeni bölüm izle

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KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA

Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozabilecek mi? Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar'a nasıl destek verecek? Gündüz Bey, Alişar'ın baskısına karşı Kayı Obası'nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey'in Bizans prensesi Adelfa'yı elinden almasına nasıl yanıt verecek?

KURULUŞ OSMAN 18. YENİ BÖLÜM İZLE