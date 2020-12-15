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Kuruluş Osman’da Ertuğrul Bey’den gelen haber bomba etkisi yaratacak! Kayı Obası’nın yeni beyi kim olacak?
Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 38. bölümünde Kayı Obası'nda Beylik Toy'u kuruluyor. Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu'yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey'den gelen haber obada bomba etkisi yaratır. Osman Bey'in yokluğunu fırsat bilen Dündar Bey ve Savcı Bey, yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verir. Peki Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Flatyos, Osman Bey'i ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracak? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 15.12.2020 13:21Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 13:26