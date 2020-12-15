Kuruluş Osman’da Ertuğrul Bey’den gelen haber bomba etkisi yaratacak! Kayı Obası’nın yeni beyi kim olacak?

Osman Bey, Bizans-Moğol kıskacından kurtulmak üzere kiminle ittifaka gidecek? Targun Hatun, Nikola'dan aldığı zehirle ne yapacak? Flatyos, Osman Bey'i ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun ve Targun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

