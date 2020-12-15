15 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman’da Ertuğrul Bey’den gelen haber bomba etkisi yaratacak! Kayı Obası’nın yeni beyi kim olacak?

Kuruluş Osman’da Ertuğrul Bey’den gelen haber bomba etkisi yaratacak! Kayı Obası’nın yeni beyi kim olacak?

Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 38. bölümünde Kayı Obası'nda Beylik Toy'u kuruluyor. Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu'yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey'den gelen haber obada bomba etkisi yaratır. Osman Bey'in yokluğunu fırsat bilen Dündar Bey ve Savcı Bey, yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verir. Peki Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Flatyos, Osman Bey'i ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracak? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 15.12.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 13:26
  • 1
  • 7
Kuruluş Osman’da Ertuğrul Bey’den gelen haber bomba etkisi yaratacak! Kayı Obası’nın yeni beyi kim olacak?

Osman Bey'in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey'in girişimleri ile Kayı Obası'nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Kuruluş Osman’da Ertuğrul Bey’den gelen haber bomba etkisi yaratacak! Kayı Obası’nın yeni beyi kim olacak?

Kulucahisar Kalesi'ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu'ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun'u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendirir.

  • 3
  • 7
Kuruluş Osman’da Ertuğrul Bey’den gelen haber bomba etkisi yaratacak! Kayı Obası’nın yeni beyi kim olacak?

Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu'yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey'den gelen haber obada bomba etkisi yaratır.

  • 4
  • 7
Kuruluş Osman’da Ertuğrul Bey’den gelen haber bomba etkisi yaratacak! Kayı Obası’nın yeni beyi kim olacak?

Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'den gelen haber ne? Savcı ve Dündar Beyler, Toy'dan istediğini alabilecek mi?

  • 5
  • 7
Kuruluş Osman’da Ertuğrul Bey’den gelen haber bomba etkisi yaratacak! Kayı Obası’nın yeni beyi kim olacak?

Osman Bey, Bizans-Moğol kıskacından kurtulmak üzere kiminle ittifaka gidecek? Targun Hatun, Nikola'dan aldığı zehirle ne yapacak? Flatyos, Osman Bey'i ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun ve Targun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?